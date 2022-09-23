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Özel Temsilci Olgun, Büyükelçi Nathalie Estival-Broadhurst İle Görüştü

23 Eylül 2022 Cuma 10:30
Özel Temsilci Olgun, Büyükelçi Nathalie Estival-Broadhurst İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, New York’ta Fransa’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Nathalie Estival-Broadhurst’le görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ergün Olgun, New York’taki Fransa Daimi Temsilciliği’nde gerçekleşen görüşmede Doğu Akdeniz bölgesinde son zamanlarda daha da kırılgan hale gelen durumun, Rum tarafının silahlanma çabalarıyla kimsenin arzu etmediği bir yöne gitme riski taşıdığını ifade etti.

Olgun, Fransa’nın Rum tarafına silah satışı yapmasının Rum liderliğinin daha da agresif ve cüretkar bir tavır almasına yol açabileceğini, ABD’nin silah ambargosunu kaldırma kararının ise KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle mukabil adım atmaktan başka çare bırakmadığını söyledi.

Ergün Olgun, Kıbrıs Türk tarafı olarak hem adada hem de bölgede iş birliği ortamının yaratılması için kazan kazan felsefesiyle iki tarafın yararına olacak altı iş birliği önerisini BM Genel Sekreteri aracılığıyla Rum tarafına ilettiğini belirtti ve bunların hayata geçebilmesi için Fransa’dan destek istedi.

Olgun ayrıca, Kıbrıs’ta tarafların müktesep haklarına dayalı sürdürülebilir bir anlaşmaya varılabilmesi için iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun gerçekleştirilmesinde Fransa dahil dış aktörlerin sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi. 

Ergün Olgun, yeni bir siyasi sürecin ancak Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini de muhatabıyla paylaştı. 

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Son Güncelleme: 23.09.2022 11:28
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