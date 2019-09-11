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Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği

Sucuoğlu: “Hedef özel sektörde engelli istihdamını teşvik etmek”

Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği

Sucuoğlu: “Hedef özel sektörde engelli istihdamını teşvik etmek”

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:36
Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği

ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLECEK ENGELLİ VATANDAŞLARIN SOSYAL SİGORTA VE İHTİYAT SANDIĞI YATIRIMLARI 4 YIL BOYUNCA FONDAN ÖDENECEK

ENGELLİLERE, ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 80’İ KADAR DA İLAVE ÖDEME YAPILACAK, BU DA FONDAN KARŞILANACAK

SUCUOĞLU: “HEDEF ÖZEL SEKTÖRDE ENGELLİ İSTİHDAMINI TEŞVİK ETMEK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özel sektörde istihdam edilecek engelli vatandaşların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının 4 yıl boyunca fondan ödeneceğini açıkladı.  Engellilere asgari ücretin yüzde 80’i kadar ilave ödeme de yapılacağını, bunun da fondan karşılanacağını kaydeden Sucuoğlu, hedefin özel sektörde engelli istihdamını teşvik etmek olduğunu belirtti.

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Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:2) Tüzük Tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek onaylandı. 

Bakan Sucuoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, tasarıya ve Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’na işaret ederek, engellileri istihdam eden işverenlere sosyal güvenlik yatırımlarının tamamı kadar teşvik verileceğini kaydetti. Çalışma Bakanı, işverenleri, engellileri istihdam etmeye teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İstihdam edilen engellilere maaştan ayrı ilave ücret desteği verileceğini kaydeden Bakan Sucuoğlu, engellileri çalışma hayatına girme konusunda yüreklendirmek istediklerini ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, bu uygulamanın Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı önerisiyle hayata geçtiğini de belirtti.

Son Güncelleme: 11.09.2019 14:22
Anahtar Kelimeler:
Engelli Istihdamı
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