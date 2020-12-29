Özel sektör ve yerel iş gücünün desteklenmesine 100 milyon TL

ÖZEL SEKTÖR VE YEREL İŞ GÜCÜNÜN DESTEKLENMESİNE 100 MİLYON TL

MALİYE BAKANI OĞUZ, YENİ YIL ÖNCESİ ÖZEL SEKTÖR VE YEREL İŞ GÜCÜNÜN DESTEKLENMESİ İÇİN 100 MİLYON TL’LİK KAYNAĞIN AKTARILDIĞINI AÇIKLADI

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni yıl öncesi özel sektör ve yerel iş gücünün desteklenmesi için 100 milyon TL’lik kaynağın aktarıldığını açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Oğuz, özel sektörün ve yerel iş gücünün desteklenmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol kapsamında sağlanan 100 milyon TL’lik kaynağın, Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’na ödenmek üzere katkı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldığını duyurdu.