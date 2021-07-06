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Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na “laboratuvar yetkisi verilmesi” gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na “laboratuvar yetkisi verilmesi” gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı.

06 Temmuz 2021 Salı 15:45
Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na “laboratuvar yetkisi verilmesi” gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi adına basına açıklamalarda bulunan Salih Ruso, özel laboratuvarların Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde Kovid-19 salgınına karşı daha başarılı ve sağlıklı bir mücadele yürütülmesi konusunda bir buçuk ay önce görüştüklerini ve bu görüşmede hızlı antijen testlerinin bakanlık tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Bu testlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda bakanlığın öngördüğü düzene göre ve bakanlığın belirlediği hizmet bedeli karşılığında yapılmakta olduğuna işaret eden Ruso, özel laboratuvarların ayrıca Ercan Havaalanında adaya gelen yolculara tarama testlerinin yapılmasında destek vermekte olduğunu da belirtti.

Ruso, özel laboratuvarlar ile Sağlık Bakanlığı arasında varılan sözlü mutabakata ilişkin bir protokol imzalanacağı bir dönemde Sağlık Bakanlığı’nın Özel Laboratuvarlardan sağlanan havaalanı tarama desteğini özel laboratuvarlardan almayı ve konu desteği Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı bünyesine katılacak özel tek bir laboratuvar ile yapmayı planlamasıyla “tüm iplerin koptuğunu” söyledi.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yapma gereği duyduklarını ifade eden Ruso, basın toplantısından önce Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle bir uzlaşı sağlanması ve protokol imzalanması amacıyla temasa geçtiklerini belirtti. Ruso, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ile yapacakları görüşmede protokol metnini inceleyeceklerini kaydetti.

İnisiyatif adına konuşan Ruso, “Bizim buradaki amacımız, PCR ya da hızlı antijen testleri değildir. Bizim buradaki amacımız Kızılay gibi tamamıyla yardım amaçlı kurulan bir vakfın KKTC’de özel bir laboratuvar açarak bizimle rekabete girmesidir. Bizim onlarla rekabet etmemiz mümkün değildir. O nedenle kavgamız sürecektir” dedi.

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“BİR LABORATUVARIN KIZILAY TARAFINDAN DESTEKLENİYOR OLUŞU BİZLERCE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

Kızılay bünyesinde bir özel laboratuvar açılmasına izin verilmesi halinde ise mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Ruso, şunları kaydetti:

“Şu anda bizimle yapılacak PCR ve hızlı antijen testlerine ilişkin protokolün bizlere su payı verilerek, daha ileriki dönemlerde Kızılay bünyesinde bir özel laboratuvarın açılmasına izin verilmesi doğrultusunda adım atılması halinde tüm mücadelemiz devam edecektir. Bunu müsteşarımıza ileteceğiz. Bir laboratuvarın Kızılay tarafından destekleniyor oluşu bizlerce kabul edilebilir değildir. Bu, ileriki dönemlerde KKTC’deki özel laboratuvarların silinmesi anlamına gelecektir. Bunların çok örneklerini ülkemizde yaşadık. Bizler, yasal olarak her şekilde hakkımızı arayacağız” dedi.

“KIZILAY BÜNYESİNDEKİ ÖZEL LABORATUVARIN DENETLENMESİ ENGELENDİ”

Ruso, bugün Kızılay bünyesindeki özel laboratuvarın denetlenmesinin yapılmasının planlandığını ancak Özel Laboratuvar İnisiyatifi’nin girişimleriyle bunun gerçekleşmediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bizim baskılarımız sonucunda bir Savcılık görüşü olmadan yasallığı araştırılmadan bir laboratuvarın denetlenmesi engellenmiş oldu. Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız bilgilere göre, bu laboratuvarın denetlenmesinin Savcılıktan görüş alınarak daha sonra ileriki dönemde yapılabilirliği tartışılacaktır. Biz bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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Son Güncelleme: 07.07.2021 05:27
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