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'Özel İmar Emri' yayımlandı

Belirli taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere planlama onayı vermek üzere Özel İmar Emri yayımlandı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:15
'Özel İmar Emri' yayımlandı
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Özel İmar Emri, Başkent Lefkoşa İmar Planı, Girne Çatalköy İmar Planı, Beyarmudu İmar Planı, Girne 1 'inci Bölge Emirnamesi, Girne 2'inci Bölge Kapsamlı Emirnamesi, Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi, Tatlısu-Büyükkonuk Emirnamesi ve Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi, Bafra Emirnamesi ve Gazimağusa, İskele , Boğaziçi geçiş Süreci Emirnamesi alanlarında belirli taşınmaz mallar üzerinde yapılacak belirli gelişmelere planlama onayı vermeyi içeriyor.

İmar Emri’nde  gelişmelere planlama onayının uygulanmayacağı alanlar şöyle sıralandı:

(a) Başkent Lefkoşa İma r Planı İmar Gelişme Sınırı " içindeki, Lefkoşa Surlariçi, Doku Bütünlüğüne Sahip karakter bölgelerinde ve Eski Köy İçi Alanlarında,

(b) Girne Koruma Çevre Planı alanında ,

(c) Alagadi Koruma Çevre Planı alanında ,

(d) 1/1250 ölçekli Köyiçi Alanlarında ,

(e) Beyarmudu İmar Planı içerisindeki köyiçi alanlarında ,

(f) Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi'ndeki tüm Köyiçi Alanlarında ,

(g) Özel Çevre Koruma Alanlarında (Tatlısu , Karpaz, Güney Karpaz, Avtepe, Alagadi ve Akdeniz Özel Çevre Koruma Alanlarında)

(h) Girne 1. Bölge Emirnamesi'nin S'inci maddesi'nin (1 )'inci fık asında , belirtilen ve ilgili Emirname haritalarında gösterilen alanlarda,

(ı) Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi'nin 9'uncu maddesinde belirtilen ve ilgili Emirname haritalarında gösterilen alanlarda

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(i) "Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi" içindeki, Mağusa Surlariçinde,

UYGULANACAK TAŞINMAZ MALLAR VE PLANLAMA ONAYI VERİLMİŞ GELİŞMELER

İmar Emri’nde,  uygulanacak taşınmaz mallar ve planlama onayı verilmiş gelişmeler şöyle sıralandı:

a) Taşınmaz Mal koçanında arsa ve/veya tasvip olunmuş arsa olarak tanımlanmış arazilerde yapılacak olan tüm gelişmelerde (ÇED veya Ön ÇED'e tabi olanlar hariç),

(b) Mevcut ruhsatlı ve/veya kesin onay belgesi almış ve/veya taşınmaz mal koçanında kayıtlı binaya yapılacak ilave gelişmelerde,

(c) Mevcut ruhsatlı ve/veya kesin onay belgesi almış ve/veya taşınmaz mal koçanında kayıtlı binaya yapılacak ilave Yüzme havuzu, yardımcı bina, tamirat, tadilat ve telleme amaçlı gelişmelerde,

(d) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun talep ettiği trafo bina ve/veya binalarında ,

(e) Eski ölçüm ve yeni ölçüm (sayısal ölçüm) arasındaki farklılıkları gidermek ıçın yapılacak tüm hudut düzeltmeleri amaçlı gelişmelerde ve tüm amalgame amaçlı gelişmelerde,

(f) Bina taksimatları ve/veya bina bölme amaçlı gelişmelerde ,

(g) Tüm yıkım amaçlı gelişmelerde ,

(h) İşyeri açma ve kullanım değişikliği amaçlı gelişmelerde,

(ı) İnşaat izni alıp halihazırda başlamış tüm gelişmelerin , inşaat izinlerini yenileme amaçlı onay yenilemelerinde.

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Son Güncelleme: 03.02.2021 11:48
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluTaşınmaz MallarÖzel İmar Emri
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