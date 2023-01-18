Özel hayatın gizliliğini ihlal etti

Yapmış olduğu telefon görüşmesini karşı tarafın izni olmadan kaydeden ve bu kaydı ifşa ettiği gerekcesi ile tutuklanan zanlı Ahmet İçin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Enver Er, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmet İçin’in 9 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen Özel Hayatın Gizliliği’ni İhlal Etmek ve Haberleşme Gizliliği’nin ihlali suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, ilgili tarihte zanlının aleyhinde 14.01.2023 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Ahmet İçin’in 03.01.2023 tarihinde bir polis çavuşuyla telefonda yaptığı görüşmeyi kaydedip, ifşa ettiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili üç ayrı cep telefonunun emare alındığını söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)