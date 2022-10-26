banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şahıslar aleyhindeki karar açıklandı!
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden...
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
Göçmen kaçakçısı Rum polis tutuklandı!
Göçmen kaçakçısı Rum polis tutuklandı!
banner405

Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şahıslar aleyhindeki karar açıklandı!

26 Ekim 2022 Çarşamba 13:40
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden şahıslar aleyhindeki karar açıklandı!

(Kamalı Haber) - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçuyla yargılanan sanık
Mehmet Deniz’in aleyhindeki karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı. Kararı okuyan Fadıl Aksun, sanığın mahkûm olduğu Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçunun Anayasa ile koruma altına alındığına en sanığın aleyhine getirilen en ağır suç olduğunun altını çizdi. Aksun, sanığın, eski kız arkadaşının kendisine güven duyup ilişkilerinin devam ettiği süreçte gönderdiği bikinili fotoğrafları, ayrıldıktan sonra bir akrabasına göndererek, bu suçu işlediğini belirtti. Aksun, sanığın ayrıca müştekinin iki elinden tutup, zorla cinsel saldırıda bulunduğunu ve şiddet kullanma tehdidi mesajı gönderdiğinin altını çizdi. Aksun, biri kişinin fotoğraflarının kişilik haklarının parçası olduğuna ve sanığın sırf müştekiden ayrıldığı için bulunduğu bu davranışlarının ilkel olduğuna vurgu yaptı. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

banner360
Son Güncelleme: 26.10.2022 14:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
Hasret Balcıoğlu ve Turgay Avcı!
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
"Yapay kalple yaşayan bir hastaydı"
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi: ARUCAD ile Kıbrıs'ın Sanata Bakışı Değişti
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi: ARUCAD ile Kıbrıs'ın Sanata Bakışı Değişti
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
Benli: Avrupa’da yeni hedeflerimiz var
"Hukuki belirliliğin olduğu tespit edildi"
"Hukuki belirliliğin olduğu tespit edildi"
İzinsiz ateş yakalanlar hakkında yasal işlem!
İzinsiz ateş yakalanlar hakkında yasal işlem!
12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ona nakledilmişti!
12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ona nakledilmişti!
Çalıştığı iş yerinden inşaat kablolarını çaldı!
Çalıştığı iş yerinden inşaat kablolarını çaldı!
Marketten iç çamaşırı çaldılar!
Marketten iç çamaşırı çaldılar!
Ercan'da uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı!
Ercan'da uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim