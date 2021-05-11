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Özel gereksinimli gençlerden ‘’ Üretmeye Engel Yok ‘’ etkinliği

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, "Üretmeye Engel Yok" sloganı ile hazırladığı ürünleri stant kurarak Sosyal Hizmetler Dairesi önünde sergiledi.

11 Mayıs 2021 Salı 13:04
Özel gereksinimli gençlerden ‘’ Üretmeye Engel Yok ‘’ etkinliği
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Etkinliğe Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar ile Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri de katıldı.

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Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Daire olarak farklı gelişen gençlerin yalnızca bir hafta değil her zaman yanında olduklarını vurguladı. Pandemi koşullarından dolayı, her yıl yapılan etkinliklerin bu yıl yapılamadığını belirten Akcan; özel gereksinimli gençlerin başkalarına ihtiyaç duymadan, kendine yeten ve üreten bireyler olarak neler yapabileceğini göstermek ve farkındalık yaratmak için, on sekiz yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinde yaptıkları ürünleri stant açarak sergilemek istediklerini kaydetti.

Akcan, özel eğitimli bireylerin önlerindeki engelleri kaldırarak onların sağlık eğitim gibi her alana eşit şekilde erişmelerini sağlamanın, sosyal devlet olmanın bir gereği, devletin ve toplumun en önemli görevi olduğunu da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Üretmeye Engel Yok Etkinliği
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