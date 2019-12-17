Özel gereksinimli çocuklar için yeni yıl yemeği düzenlendi

Her yıl aynı tarihte Palm Beach Otel’de özel eğitimli çocuklar için düzenlenen yeni yıl yemeği bugün Arkın Group katkılarıyla Arkın Palm Beach Hotel’de gerçekleştirildi.

İbrahim Köroğlu; "Bu etkinliği 9 yıldan bu yana gerçekleştiriyoruz. Çocukların her zaman yanındayız ve özel eğitim için her zaman destekçiyiz,Arkın Group'a bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz. MHA’ya da bizi hiçbir etkinliğimizde yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim. Biz çocuklarımızın sadece engelliler haftasında hatırlanmasını istemiyoruz. Onlar çok güzel işler yapıyorlar” dedi.

Arkın Palm Beach Hotel'in genel müdürü Cevdet Özalp, “ Kelimeler kifayetsiz kalıyor bu mutluluğu gördükten sonra, gönüllerimiz bol keyifli günler dileriz” dedi. Katkılarından dolayı plaket takdim edildi. İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ndeki öğrencilerin yaptığı tabloyu da İbrahim Köroğlu Cevdet Özalp’e hediye etti.

Şarkıcı Ezgi Özcan güzel şarkılarıyla çocuklari eğlendirdi.Çocuklar gönüllerince dans etti şarkılar söyledi. Etkinlik sonunda İbrahim Köroğlu çocuklara yeni yıl hediyelerini verdi. (MHA)