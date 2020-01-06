Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi İçin Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi 4. Yılında!!!

Dr. Rahme UYGARER, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölüm ve programlarında öğrenim gören "Farkında, duyarlı ve destek olan" öğrencilerine ve her yıl olduğu gibi bu yılda sergiye göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı "Oyun Bahçesi Kreşi" ve "Spring Kids Academy" de teşekkürlerini iletiyorlar.