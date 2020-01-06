Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi İçin Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi 4. Yılında!!!

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Dr. Rahme UYGARER öğrencileri ile birlikte, “OZEG403 – Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım” dersi kapsamında;
- 1 ♿ tekerlekli sandalye için 250 kg mavi ped şişe kapağı ve
- 1 fazla ✂️✏ kırtasiye malzemeniz 1 çocuğun eksiğini karşılar sloganlarıyla başlattıkları destek serüvenini, bu yıl “Sadrettin Kara Anı'sına" 4.(dördüncüsünü) düzenledikleri, “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi İçin Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisini” 30 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiler.
- Dr. Rahme UYGARER, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölüm ve programlarında öğrenim gören "Farkında, duyarlı ve destek olan" öğrencilerine ve her yıl olduğu gibi bu yılda sergiye göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı "Oyun Bahçesi Kreşi" ve "Spring Kids Academy" de teşekkürlerini iletiyorlar.
Not: mavi ped şişe kapakları Ömer Suay beye (KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı) ve kırtasiye malzemeleri ise Rabia Özcömert hanıma (Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı) teslim edilecektir.