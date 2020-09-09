Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler hariç tüm eğitim kurumlarının faaliyetleri 1 Ekim'e kadar ertelendi

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 1 Ekim tarihine kadar doğum günü, sünnet töreni, düğün, mevlit ve toplu ibadetlerin yasaklanması, cenaze törenlerinin I. Derece yakınların katılımı ile sınırlandırılması, özel eğitim veren kurumlar ve kreşler (0-3 yaş) haricinde tüm eğitim kurumları faaliyetlerinin (dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri dahil) ertelenmesi, uçak seferlerinin günde iki uçak, gemi seferlerinin ise günde bir sefer (75 yolcu) ile sınırlandırılması kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan diğer kararlar şöyle;

“Eğlence mekanlarının (clup, disco, casino, tombala çekilişleri, sinema, tiyatro, panayırlar vs) 1 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklanması

Bar, restaurant ve meyhanelerde bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması ve masalar arasında 2m mesafe olacak şekilde düzenleme yapılması. Barlarda ise yukarıda belirtilen masa düzeninde müşteri kabul edilmesi, ayakta müşteri kabul edilmemesi

Kuaför, güzellik merkezi ve berberlerin kurallara uyması için uyarılması, ciddi denetimlerin yapılması (belediye, Çalışma Bakanlığı, güvenlik güçleri vb tarafından) kurallara uymayanların kapatılması

Masaj salonlarının kapatılması

01 Ekim 2020 tarihine kadar doğum günü, sünnet töreni, düğün, mevlit ve toplu ibadetlerin yasaklanması, cenaze törenlerinin I. Derece yakınların katılımı ile sınırlandırılması

ÖZEL EĞİTİM VEREN KURUMLAR VE KREŞLER (0-3 YAŞ) HARİCİNDE TÜM EĞİTİM KURUMLARININ FAALİYETLERİ ERTELENDİ



Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler (0-3 yaş) haricinde tüm eğitim kurumları faaliyetlerinin (dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri dahil) 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesiAntreman, müsabaka, salon sporları ve kampların 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması. Bireysel sporların açık havada ve salonlarda devam etmesi; (spor salonlarında 200 m2 ve üzeri salonlarda max 25 kişi, 100-200m2 arasındaki spor salonlarında max 15 kişi, 50-100 m2 arasındaki spor salonlarında max 10 kişi, 50 m2 spor salonlarında max 5 kişi olması koşulu ile) devam eden lig maçlarının seyircisiz olarak yapılması.Karantina kapasitesi göz önüne alınarak Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasını sağlaması kaydı ile uçak seferlerinin günde iki uçak, gemi seferlerinin ise günde bir sefer (75 yolcu) ile sınırlandırılması. Gelecek yolcuların karantina konaklamalarının sağlanamayacağı durumlarda uçak ve gemi seferlerinin sınırlandırılması veya iptal edilmesiÇocuk oyun alanları ve parkların (kapalı veya açık alanda) 1 Ekim’e kadar kapatılmasıÜniversite öğrencilerinin 20 Eylül’den itibaren adaya gelmeleri (zaruri durumlar hariç) 20 Eylül’den sonra üniversitelerin belirleyeceği Sağlık Bakanlığının denetleyip onayladığı yurt veya otellerde 7 gün süre ile karantinaya alınmaları. Günlük gelecek öğrenci sayısının üniversite karantina merkezlerinin kapasiteni aşmayacak şekilde sınırlandırılmasıMiting ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak TV programlarının 15-25m2 alanlı stüdyolarda maksimum 3 kişi ile, 25-50m2 alanlı stüdyolarda maksimum 5 kişi ile 50-100m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile program yapılması (belirlenen kişi sayılarına sunucu ve kameraman dahildir).”