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Özdenefe, milli yüzücü Ulaç’ı kabul etti

03 Haziran 2022 Cuma 11:55
Özdenefe, milli yüzücü Ulaç’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ülkemizde ve uluslararası alanda bir çok başarıya imza atan Milli Yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabul nedeniyle teşekkür eden Doğukan Ulaç, devlet ve hükümet yetkilileri tarafından takdir edilmesinin, yarışacağı müsabakalar için kendisine büyük bir motivasyon kattığını söyledi. 

Ulaç, özellikle bireysel sporlarda başarı yakalamak isteyen gençlerin birçok sorun ile boğuştuğunu ifade ederek sporun daha çok desteklenmesi ve sponsorlukların artması çağrısında bulundu. 

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-Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında son zamanlarda  bireysel branşlarda mücadele eden Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarından gurur duyduklarını ifade ederek bu sporcuların devletin desteğini daha çok hissetmesi gerektiğini kaydetti. 

Özdenefe, bu sporcuların birçok kez müsabakalar öncesi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bile sorunlar yaşadıklarına değinerek, sadece devletin değil iş dünyası ve ülkede faaliyet gösteren kurumların da sponsorluk anlamında katkı koyması dileğinde bulundu. 

Fazilet Özdenefe, aynı zamanda Türkiye Milli Takım Sporcusu olan Doğukan Ulaç’a Temmuz ayında yapılacak olan Türkiye Yüzme Şampiyonası, Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde başarılar dilerken, kendisine plaket takdim etti. 

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