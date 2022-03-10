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Özdenefe: “Kadınların temsiliyetinin artmasında herkese büyük görev düşüyor”

ÖZDENEFE, KTTO KADIN GİRİŞİMCİLER KOMİTESİ’Nİ KABUL ETTİ

10 Mart 2022 Perşembe 16:00
Özdenefe: “Kadınların temsiliyetinin artmasında herkese büyük görev düşüyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, kadınların üretimden kopmaması, karar alma mekanizmalarından başlayarak temsiliyetinin artması konusunda herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Meclis’ten yapılan yazılan açıklamaya göre, Özdenefe, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Komitesi üyelerini kabul etti.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan kabulde, KTTO Başkanı Turgay Deniz ile Oda Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin de yer aldı.

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ilk sözü alarak Özdenefe’nin ilk kadın Meclis Başkan Yardımcısı olarak seçilmesinin toplum adına sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Gürtunç, Meclis’in başta kadınları ilgilendiren yasalar olmak üzere ekonomi ve diğer alanlarda halkın beklentisi konumundaki yasaları geçirmesi için daha etkin olmasını beklediklerini dile getirdi.

Ticaret Odası’nın, gençler ve kadınlar konusunda oluşturduğu konseylerle ciddi çalışmalar ortaya koyduklarını ifade eden Gürtunç, özellikle pandemi sonrası dönemde kadınların iş yaşamı ve istihdamlarda daha kırılgan bir noktada olduğunu, ancak ümitsizliğe kapılmadan farkındalık yaratarak ve gerekli mevzuatların düzenlenmesine katkı koyarak çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

DENİZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında yeni görevinde Özdenefe’ye başarılar dileyerek 2020 yılında başlattıkları kadın ve genç girişimciler komite çalışmaları hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.

Deniz, oda olarak kadınlara yurtdışı yelpazesi açmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Kadın Komitesi’nin çok aktif çalışmalar ortaya koyduğuna ve kısa süre içerisinde konsey olarak kalıcı ve kurumsal bir yapı içerisinde çalışmalarını sürdüreceğine vurgu yapan Deniz, kendilerinin de bu çalışmaları her zaman destekleyeceğini belirtti.

Kadının her yerde olması gerektiğine işaret eden Turgay Deniz, Ticaret Odası’nın yönetim kademesinde her dönem kadınların etkin şekilde görevler aldığını söyledi.

ÖZDENEFE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe de konuşmasında, pandeminin yarattığı sıkıntılar nedeniyle bütün dünyada olumsuzluklar yaşandığına değinerek, bu olumsuzluklardan en çok etkilenenlerin ülkede de kadınlar ve dezavantajlı gruplar olduğunu belirtti.

Özdenefe, kadınların üretimden kopmaması, karar alma mekanizmalarından başlayarak, hayatın her alanında temsiliyetinin artması konusunda herkese büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin sadece kadınların vermesi gereken bir mücadele olmadığına vurgu yapan Özdenefe, eşitsizliğin bir demokrasi ve insan hakları meselesi olduğuna vurgu yaptı.

Özdenefe, toplumun yarısını oluşturan kadınların görünmez olmasının aslında toplumun tümünün sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda ilerleyememesi anlamına geldiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nde bu anlamda yapılması gereken çok işler olduğunu düşündüklerini dile getiren Özdenefe, gerekli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi konusunda tüm siyasi partilerin hassasiyet göstereceklerine olan inancını dile getirdi.

Özdenefe, Meclis Başkanlığı olarak konuyla ilgili üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.

Meclis Başkan Vekili Özdenefe, Kıbrıs Türk halkının içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde Meclis’in itibarının korunarak verimli bir şekilde çalışmasının da tüm siyasal parti ve seçilmişlerin birinci sorumluluğu olması gerektiğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 11.03.2022 00:25
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