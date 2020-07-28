Özdenefe: "Hükümet cevap vermiyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, muhalefetin en kritik sorularına hükümet tarafından cevap verilmediğini savundu.

Ülkede öngörülebilirlik konusunda sıkıntı yaşandığını, sağlıkla ilgili olarak toplumu rahatlatıcı sağlıklı cevaplar alınamadığını savunan Özdenefe, bir otelden pozitif vakanın kaçtığını, bu sıkıntının yeniden yaşanabileceğini söyledi.

Özdenefe, cezaların artırılabileceğini, ancak bunun yeterli olmayacağını cezaların artmasıyla kişilerin destek için başvuruda bulunmaya çekinebileceğini kaydetti.

1 Ağustos itibariyle ülkeye binlerce insan geleceğini, sefer sayılarının artırılacağını, halk sağlığının korunması için ne gibi önlemler alınacağını soran Özdenefe, alınan önlemlerin yeterli olmadığını savundu.

Özdenefe, ekonomi ile ilgili sıkıntılara da değinerek, İçişleri Bakanı ve Başbakanın imar planı konusunda ne yaptığını, neden izahat vermediğini sordu.