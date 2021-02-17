Özdenefe : "Aşılama verileri dijital ortama aktarılmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, yaptığı yazılı açıklamada, belirli koşullarla yurt dışı seyahatlerin başlamasına çok kısa bir süre kaldığını, ülkelerin kapılarını açmasıyla turizmin iyi bir ivme ile başlayacağına inandığını belirtti.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olan Covid-19 aşılarını tamamlayanlar için tüm kısıtlamalarını kardırma kararı alması yanında İsrail ile de karşılıklı seyahatler için anlaşma imzaladığını kaydeden Özdenefe, “Açıkça görülmektedir ki, önemli gelir kaynaklarının başında turizmin geldiği ülkelerde; aşı sertifikası, aşı pasaportu ve on-line aşı kontrol mekanizmaları gibi uygulamalar için tüm hazırlıklar yapılmış ve bu ülkeler yeni döneme hazır hale gelmişlerdir. Ne yazık ki, ülkemizde bu konuda bazı sivil toplum kuruluşlarının kendi inisiyatifleri ile yürüttükleri çalışmalar haricinde hükümetin ön ayak olduğu hiç bir hazırlık yapılmamaktadır” dedi.

Hükümeti plansız hareket etmekle suçlayan Özdenefe, “Ülkeyi yönetenlerin vizyonsuzluğu, aşılama sonrası sürece hazırlık için kullanılması gereken bu çok önemli sürecin ve fırsatın da kaybedilmesine sebep olmaktadır” dedi.

Hükümetin aşılama programının bulunmadığını, aşılamanın ne zaman tamamlanacağının belli olmadığını, aşı olanların listesinin tam olarak tutulmadığını ve dijital ortama henüz aktarılmadığını ve bunların düzeltilmesi gerektiğini belirten Özdenefe, dünyada geçerliliği olacak aşı sertifikasının olması, aşılarını tamamlamış kişilerin Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etme şartlarının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Uzun bir süreden beridir yatırım bekleyen Antik Girne Limanı’na tadilat yapılamamasını da eleştiren Özdenefe, “Böylesi bir dönemde bakım ve yatırımların tamamlanması gerekirken hükümetin böyle bir girişimde bulunmaması kaçırılan bir diğer önemli fırsattır” dedi.

Ev karantinası uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Özdenefe, “Otellerin yeni sezona hazırlanmalarına fırsat yaratılmalıdır. Buradan tasarruf edilecek miktarlar, yeni sezona hazırlık gücü bulunmayan, küçük otel işletmelerinin yeniden ayağa kaldırılmaları için bir kaynak olarak kullanılmalıdır” dedi.