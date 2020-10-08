banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1149
ALTIN
482.185
DOLAR
7.9079
STERLİN
10.2472
EURO
9.2962
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Too late Kudret Özersay
Too late Kudret Özersay
banner376

Özdemir: "Maraş'ın açıklaması Kıbrıs turizmi ve ekonomisi açısından çok önemli bir katkı "

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir katıldığı televizyon programında bir dönemin en gözde turizm merkezlerinden birisi olarak kabul edilen “Kapalı Maraş”ın sahil kesiminin 46 yıl sonra halka açılması ile, Rum ve Atina yönetiminin bu duruma verdiği tepkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

08 Ekim 2020 Perşembe 12:15
Özdemir: "Maraş'ın açıklaması Kıbrıs turizmi ve ekonomisi açısından çok önemli bir katkı "
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, “Maraş KKTC'ye ait bir topraktı. 13 Ağustos 1974 tarihinde Türk askeri o bölgeye ulaştığı andan itibaren kapalı tutulan 11 Mayıs 1984 tarihinde de Birleşmiş Milletlerin güvenlik konseyinin almış olduğu kararla mülk sahipleri dışında kimsenin yerleştirilmeme kararına Türkiye'nin de Uluslararası Hukuk bağlamında sadık kaldığı bir çerçevede 46 yıllık kapalı tutuluyordu.

46 yıllık kapalı tutulmasının en büyük sıkıntısı, 1974 öncesi ada turizminin %57'sini karşıladığı bilinen bir bölge. Bu Kıbrıs turizmi ve ekonomisi açısından çok önemli bir katkı demektir”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaların çok yerinde ve hukuksal bağlamda da sağlam adımlarla yüründüğünün bir göstergesi olduğu ifade eden Özdemir;

banner341
“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Sahil şeridini açıyoruz. Hiçbir şekilde özel mülke giriş olmayacak. Kamuya ait ve KKTC ve orada yaşayanların kullanımına açılacaktır.” sözleri ile Uluslararası Hukuk bağlamında sadık kalınarak bundan sonra hiçbir görüşme ve müzakere sürecine mahkûm edilmeden, Maraş'ın hayalet şehir olma durumunun ortadan kaldırılması bekleniyor. Planlanan süreçte de; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Yunanistan'da buranın yerleşime açılması için görüşmelere nasıl devam ederlerse etsinler bu şekilde devam edecektir” dedi.

Maraş Bölgesinde ki özel mülk alanlarının açılması durumu hakkında konuşan Özdemir; “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Tatar yapmış oldukları ortak açıklamada, Uluslararası hukuka sadık kalacağız. Ama burayı da çözümsüzlüğe mahkûm etmeyeceğiz.” dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin davalara çözüm yolu önesin de bir iç hukuk yolu olarak açılan Mal Tazmin Komisyonu var. Bu komisyona eski mülk sahiplerinden müracaat olduğunu biliyoruz. Bu müracaatların değerlendirilip gerçek sahiplerine verilerek bölgenin çözümsüzlüğe mahkûm edilmeden açılmasını bekliyoruz. 

Özdemir; “Maraş bölgesinde kimseye ait olmayan, özel mülk olarak sayılmayan konumlar açılıyor. Devamında ise zamanla diğer yerlerim yerleri de açılacaktır.

GKRY ve Yunanistan'ın Maraş'ın sahil bölgesinin halka açılmasına karşı verdiği tepkileri değerlendiren Özdemir; “GKRY ve Yunanistan maalesef sömürgeci zihniyetle hareket eden, sözde demokrasi sözde özgürlük götüren, bazı AB devletlerinin de desteğini alarak bazı açıklamalar yapıyor. Çözümsüzlükten beslenen birisi sözde devlet diğerini de devlet olarak kabul ettiğimiz ve bizimle iyi komşuluk ilişkileri olması gerekirken her zaman böyle çözümsüzlük sürecinde nemalanan bir durum var. Bunların açıklamalarının gündemde çok yer alacağını ben düşünmüyorum. Çünkü BM Genel Sekreteri'nin yapmış olduğu açıklamayı değerlendirdiğimizde çok güçlü bir karşı duruş yok aslında. Eğer biz güçlü duruşumuzu devam ettirirsek, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri ile KKTC'de ki yetkililerde el birliği ile ortak hareket ederse, Maraş'ın çok kısa bir sürede gerçek sahiplerinin de içerisinde yer aldığı, KKTC'nin ekonomisine katkı sağladığı ve bölge barışına hizmet edecek şekilde açılacağını düşünüyorum” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
Muharrem ÖzdemirMaraşın Açılması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalı Maraş halkın ziyaretine açıldı..
Kapalı Maraş halkın ziyaretine açıldı..
Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm donanım ve malzemeler ülkeye ulaştı
Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm donanım ve malzemeler ülkeye ulaştı
KKTC’de seçim ve halkoylaması için geri sayım…
KKTC’de seçim ve halkoylaması için geri sayım…
TDP anayasa oylamasına ‘hayır’ diyecek
TDP anayasa oylamasına ‘hayır’ diyecek
Ksp: “Hiçbir adayı desteklemiyoruz”
Ksp: “Hiçbir adayı desteklemiyoruz”
YSK’dan Maraş’la ilgili men kararı!
YSK’dan Maraş’la ilgili men kararı!
Denktaş’tan Sanayi Bölgeleri’ne ziyaret
Denktaş’tan Sanayi Bölgeleri’ne ziyaret
Kudret Akay: "Federasyon gibi iki devlet modeli de bizi 50 yıl daha masaya hapseder"
Kudret Akay: "Federasyon gibi iki devlet modeli de bizi 50 yıl daha masaya hapseder"
Ombudsman’a 6 ayda 38 başvuru
Ombudsman’a 6 ayda 38 başvuru
Tatar Küçük Kaymaklı Spor Kulübü'nü ziyaret etti
Tatar Küçük Kaymaklı Spor Kulübü'nü ziyaret etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim