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Özdemir: “Hükümetin iletişim sorunu var, algıyı medya yönetiyor”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, Pandemi sürecine ilişkin kafa karıştıran haberlere dikkat çekerek, hükümetin; iletişim ve yönetim stratejilerinin yanlış olduğuna işaret etti.

09 Eylül 2020 Çarşamba 15:43
Özdemir: “Hükümetin iletişim sorunu var, algıyı medya yönetiyor”
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Özdemir, bazı bakanlar kendisi ile ilgili olmayan konularda bile gereksiz görüş verebildiğine dikkat çekerek, Pandemi sürecine ilişkin haberlerin kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini, hükümetin; iletişim ve yönetim stratejilerinin yanlış olduğuna işaret etti.

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Yrd. Doç. Dr. Özdemir, “Her gün başka bir şey dinliyoruz. Bunu tek ele toplasaydınız böyle olmazdı. Tek sözcüden ve hızla… Yoksa medya algısı ile ilerliyor” dedi.

Özdemir açıklamasının devamında ise;

“Hükümet bir karar alıyor, iptal ediliyor. Medya bir şey diyor. Örgütler bir şey… Kafalar karışıyor. Yönetişim-iletişim sorunu yaşıyoruz. Siz iletişimi yönetemezseniz böyle olur. Her gün başka bir şey dinliyoruz. Bunu tek ele toplasaydınız, böyle olmazdı. Tek sözcüden ve hızla… Yoksa medya algısı ile ilerliyor. Mesela bakanlar kendisi ile ilgili olmayan konularda soru yanıtlayarak da kafalarda karışıklığa neden olabiliyor. Profesyonel iletişimcilere ihtiyaç var.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir
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