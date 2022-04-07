banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Töre:Ekonomik sıkıntılar var diye devlete cephe almak doğru değil!
GAÜ’nün bahar şenlikleri eğlenceli yarışmalarla gerçekleşecek
Ali Pilli:Sağlığa yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır!
Özdemir Berova: Belediye reformu için uzlaşı arayışındayız
Dikkat Elektrik Kesintisi!
banner405

Özdemir Berova: Belediye reformu için uzlaşı arayışındayız

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, belediyeler reformu konusunda tavırlarının net ve kesin olduğunu belirterek, uzlaşı arayışında olduklarını vurguladı.

07 Nisan 2022 Perşembe 14:11
Özdemir Berova: Belediye reformu için uzlaşı arayışındayız

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, “Belediyeler reformu konusunda tavrımız kesin ve nettir. Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl daha kaybettirilmesini kabul edemeyiz” dedi.

Reformların uzlaşı içinde hayata geçirilebilmesi konusunda Salı güne kadar çalışma yapılacağını belirten Berova, “Salıyı bekleyeceğiz. Kısa sürede hayata geçirilebilecek ortak bir yol haritası belirlenirse buna itirazımız olmaz ancak amaç oyalama, mevcut düzenin devamını zorlamaksa buna izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

“MEVCUT DÜZEN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Berova tartışmaların yaşandığı dünkü komite toplantısıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulundu.

“Muhalefetin dün akşamki toplantıda gerginlik yarattığını, reformunun hayata geçmesini mümkün olduğunca engellemeye çalıştığını” savunan Özdemir Berova, şunları söyledi:

 “28 belediyeyle 28 Haziran’da seçime gitmek istiyorlar ama mevcut düzen sürdürülebilir değil. Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl daha kaybettirilmesini kabul edemeyiz. Tavrımız kesin ve nettir. Reformların kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız.”

“YAPICI ÖNERİLERİ ALMAYA HAZIRIZ”

Muhalefetin reform konusundaki yapıcı önerilerini almaya hazır olduklarını da belirten Berova, dün akşam toplantıda yaşananları şu sözlerle aktardı:

banner341
“Bu, gerçekleştirdiğimiz ikinci komite toplantısıydı. Görüşünü belirtmek isteyen herkese söz verdim. Söylenecekler söylendi. Genel görüşmeyi tamamlayıp tasarının madde madde görüşülmesine geçmek istediğimizde muhalefet buna karşı çıktı. Gerginlik yaratıldı. Gerginlik nedeniyle toplantıya ara verdim.”

“REFORMLARIN UZLAŞI İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLEBİLMESİ KONUSUNDA SALI GÜNE KADAR ÇALIŞMA YAPILACAK”

Verilen arada, siyasi parti başkanlarının istişare toplantısı yaptığını kaydeden Özdemir Berova, “Reformların uzlaşı içinde hayata geçirilebilmesi konusunda Salı güne kadar çalışma yapılacak. Kısa sürede hayata geçirilebilecek ortak bir yol haritası belirlenirse buna itirazımız olmaz ancak amaç oyalama, mevcut düzenin devamını zorlamaksa buna izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

“GEREKİRSE HER GÜN 24 SAAT ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Uzlaşı sağlanmazsa hükümetin belirlenen doğrultuda çalışmalarına devam edeceğini de söyleyen Berova, “Belediyelerde reform yapmadan yerel seçimlere gitmek ülkeye yapılacak en büyük ihanet olur. Gerekirse her gün 24 saat çalışmaya hazırız. Reformların kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız ” şeklinde konuştu.

“SALI’YI BEKLEYECEĞİZ”

Bir sonraki komite toplantısının ne zaman olacağına dair soru üzerine Özdemir Berova,  “Salı’yı bekleyeceğiz. İstişare toplantısı yapılacak, Salı günü sonrasında komitenin toplanması için çağrı yapacağım…” yanıtını verdi.

“ÇALIŞANLAR ÖZLÜK HAKLARINI KAYBETMEYECEK”

Berova, bu yasal düzenlemeler nedeniyle belediye çalışanlarının özlük haklarının kaybetmeyeceğini de söyleyerek, belediyelerle ilgili mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını yineledi.

Belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere karşı Yeniboğaziçi Belediyesi’nin pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi önünde başlattığı eyleme, diğer belediyeler de katılmış, üç günün ardından eylem dün gece sonlandırılmıştı. Belediyelerde bugün yapılacağı açıklanan grev de Salı güne kadar askıya alındı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berovaözdemir BerovaBELEDİYELER REFORMU KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Töre:Ekonomik sıkıntılar var diye devlete cephe almak doğru değil!
Töre:Ekonomik sıkıntılar var diye devlete cephe almak doğru değil!
GAÜ’nün bahar şenlikleri eğlenceli yarışmalarla gerçekleşecek
GAÜ’nün bahar şenlikleri eğlenceli yarışmalarla gerçekleşecek
Ali Pilli:Sağlığa yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır!
Ali Pilli:Sağlığa yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
JOOTE’nin açılışı dün gerçekleşti
JOOTE’nin açılışı dün gerçekleşti
​Nuland: “Kıbrıs Türk tarafının perspektifini ve görüşlerini Washıngton’a ileteceğim”
​Nuland: “Kıbrıs Türk tarafının perspektifini ve görüşlerini Washıngton’a ileteceğim”
Tatar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti
Tatar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
KIB-TEK Genel müdürünün yolsuzluk soruşturması görüşüldü
KIB-TEK Genel müdürünün yolsuzluk soruşturması görüşüldü
Maliye 74 milyon 150 bin TL borçlandı
Maliye 74 milyon 150 bin TL borçlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim