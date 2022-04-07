Özdemir Berova: Belediye reformu için uzlaşı arayışındayız

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, “Belediyeler reformu konusunda tavrımız kesin ve nettir. Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl daha kaybettirilmesini kabul edemeyiz” dedi.

Reformların uzlaşı içinde hayata geçirilebilmesi konusunda Salı güne kadar çalışma yapılacağını belirten Berova, “Salıyı bekleyeceğiz. Kısa sürede hayata geçirilebilecek ortak bir yol haritası belirlenirse buna itirazımız olmaz ancak amaç oyalama, mevcut düzenin devamını zorlamaksa buna izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

“MEVCUT DÜZEN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Berova tartışmaların yaşandığı dünkü komite toplantısıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulundu.

“Muhalefetin dün akşamki toplantıda gerginlik yarattığını, reformunun hayata geçmesini mümkün olduğunca engellemeye çalıştığını” savunan Özdemir Berova, şunları söyledi:

“28 belediyeyle 28 Haziran’da seçime gitmek istiyorlar ama mevcut düzen sürdürülebilir değil. Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl daha kaybettirilmesini kabul edemeyiz. Tavrımız kesin ve nettir. Reformların kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız.”

“YAPICI ÖNERİLERİ ALMAYA HAZIRIZ”

Muhalefetin reform konusundaki yapıcı önerilerini almaya hazır olduklarını da belirten Berova, dün akşam toplantıda yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Bu, gerçekleştirdiğimiz ikinci komite toplantısıydı. Görüşünü belirtmek isteyen herkese söz verdim. Söylenecekler söylendi. Genel görüşmeyi tamamlayıp tasarının madde madde görüşülmesine geçmek istediğimizde muhalefet buna karşı çıktı. Gerginlik yaratıldı. Gerginlik nedeniyle toplantıya ara verdim.”

“REFORMLARIN UZLAŞI İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLEBİLMESİ KONUSUNDA SALI GÜNE KADAR ÇALIŞMA YAPILACAK”

Verilen arada, siyasi parti başkanlarının istişare toplantısı yaptığını kaydeden Özdemir Berova, “Reformların uzlaşı içinde hayata geçirilebilmesi konusunda Salı güne kadar çalışma yapılacak. Kısa sürede hayata geçirilebilecek ortak bir yol haritası belirlenirse buna itirazımız olmaz ancak amaç oyalama, mevcut düzenin devamını zorlamaksa buna izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

“GEREKİRSE HER GÜN 24 SAAT ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Uzlaşı sağlanmazsa hükümetin belirlenen doğrultuda çalışmalarına devam edeceğini de söyleyen Berova, “Belediyelerde reform yapmadan yerel seçimlere gitmek ülkeye yapılacak en büyük ihanet olur. Gerekirse her gün 24 saat çalışmaya hazırız. Reformların kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız ” şeklinde konuştu.

“SALI’YI BEKLEYECEĞİZ”

Bir sonraki komite toplantısının ne zaman olacağına dair soru üzerine Özdemir Berova, “Salı’yı bekleyeceğiz. İstişare toplantısı yapılacak, Salı günü sonrasında komitenin toplanması için çağrı yapacağım…” yanıtını verdi.

“ÇALIŞANLAR ÖZLÜK HAKLARINI KAYBETMEYECEK”

Berova, bu yasal düzenlemeler nedeniyle belediye çalışanlarının özlük haklarının kaybetmeyeceğini de söyleyerek, belediyelerle ilgili mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını yineledi.

Belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere karşı Yeniboğaziçi Belediyesi’nin pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi önünde başlattığı eyleme, diğer belediyeler de katılmış, üç günün ardından eylem dün gece sonlandırılmıştı. Belediyelerde bugün yapılacağı açıklanan grev de Salı güne kadar askıya alındı.