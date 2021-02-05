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Özdemir; “Belirsizlikler olunca halk süreci kaygı ve kuşkuyla takip ediyor”

05 Şubat 2021 Cuma 16:16
Özdemir; “Belirsizlikler olunca halk süreci kaygı ve kuşkuyla takip ediyor”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir devlet olarak dijital sürecin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

İçinde yaşadığımız ve her gün bizi biraz daha dijitale mahkum eden salgın sürecinde toplum olarak ruh sağlığımızıda kaybetmenin arifesinde olduğumuzu belirten Özdemir; “Bilgiye en hızlı ulaşmanın avantajını, bilgi kirliliği içerisinde kaybolmanın en büyük dezavantajını yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Salgın süreci başlamasıyla birlikte sürecin nasıl yürütüldüğü konusunda bilgilendirmenin tek elden yapılamadığını hep beraber yaşayarak görüyoruz. Hal böyle olunca da toplum olarak kafamız karışık, ne yapacağımızı bilemediğimiz bir gerginliği yaşıyoruz” dedi.

Özdemir açıklamalarının devamında; “Süreci devlet eliyle yürüten hükümetin içerisinden gelen faklı açıklamalar halkı bir o kadar daha kaosa ve çıkmaza sürüklüyor. Hükümet adına ya bir sözcü yada başbakan tarafından açıklanması gereken süreçle ilgili bilgilendirmeler, ya eksik yada bakanlar tarafından faklı faklı açıklanıyor. İktidara gelip ardından muhalefette kalan ve “Ben olsaydımla” başlayan cümleler kuran parti başkanları veya siyasiler de haklın yarasına sadece tuz basıyor. Hakkını yememek lazım muhalefette olup çok güzel açıklama yapanlar da var. Zorlu süreci yakınen sahada takip eden medya kuruluşlarının temsilcisi kıymetli meslektaşlarımızda maalesef bu kargaşa içerisinde her duyulanı her söyleneni haberleştiriyor yada haberleştirmek zorunda kalıyor. Hal böyle oluncada sürecin nasıl yürüyeceği konusunda büyük bir kaos yaşanmaya devam ediyor.

Kriz dönemlerinin yönetiminde büyük önem arz eden, gerek propaganda gerekse algı yönetimi sürecinde etkin olarak kullanılan kitle iletişim araçları arasına günümüzde enkin ve en direk ulaşım aracı olan dijital medya da eklendi. Salgın sürecinde her kafadan bir ses çıkması veya bilir kişilere dayanmayan açıklamalar kaos dışında başka bir şeye sebep olmamakta. Sürecin sakin işlemesi için medya kuruluşları veya dijital medyada kendi kişisel sayfalarında paylaşım yapan tüm siyasilere ve alan uzmanlarına büyük sorumluluk düşüyor. Medya kuruluşlarımızda yer alan kıymetli meslektaşlarımızın da haber seçimine ve halkı doğru bilgilendirme adına haber içeriği üretimine dikkat etmesi gerekiyor. Hal böyle olunca süreç yine gelip iletişimi tek elden yürütmeye dayanıyor. Hükümet ve muhalefette yer alan tüm siyasilere açıklamalarını bu dönemde siyasi puan kazanacak şekilde değil de toplumu rahatlatacak sürece yön verecek şekilde hareket etme sorumluluğu düşüyor. Halk geçim derdinin yanında sadece salgınla da değil psikolojik sağlık sorunlarıyla da boğuşuyor. Halk süreci kaygılı ve kuşkuyla takip ediyor. Ekonomik yıkım, bitmeyen pandemi süreci, devletin nasıl bir yol izlediğinin anlık açıklamalarla belirsizleşmesi, siyasilerin puan kazanma adına yaptığı açıklamalar maalesef toplumu kaosa doğru sürüklüyor.

“Süreci Nasıl Takip Etmeliyiz? Sınıfta Kaldığımız Dijital Mecraları Nasıl Yönetmeliyiz?”

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-Yaşanan süreci tek elde ve tek kurumsal açıklama ile yönetmek en uygunu. Ya başbakan yada görev verdiği kişi alınan kararları net ve kısa bir biçimde açıklamalı

- Dijital medya aracılığı ile yapılan yorumlar profesyonel yeni iletişimcilerle, psikologlarla ve/veya sosyologlarla analiz edilmeli, eksikliklerden ders çıkararak doğru bilgilendirme adına içerik üretimine gidilmeli

- Bu süreçte uzun soluklu açıklamalara gidilmemeli. Dijitalde algının çok kısa paylaşımlarla yürütülmesi gerektiği unutulmamalı,

- Alınan kararlar netleşmeden sosyal mecralarda veya basın kuruluşları ile yetkililer paylaşım yapmamalı

- Salgınla ilgili çözüm önerileri ve salgın sürecinde nelerin yapılması gerektiği bilimsel açıklamalarla hakla sunulmalı,

- Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden daha fazla sağlık ve teknik destek alınmalı…

Süreç bizi yok etmeden bir an önce tedbir alarak dijital mecraları profesyonel olarak yönetmek zorundayız. Aksi halde kaosa doğru sürüklenmeye devam ediyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…

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