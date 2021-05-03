Özdemir: “Basının özgür olması, toplumların doğru bilgiye ulaşımı konusunda büyük önem arz etmektedir”

Yrd. Doç. Dr. Özdemir mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar doğrultusunda 3 Mayıs’ın “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlandığını belirterek şunları söyledi;

“Basının özgür olması, hiç kuşkusuz ki toplumların doğru bilgiye ulaşımı konusunda büyük önem arz etmektedir. Her basın mensubu büyük sorumluluk üstlenerek edindiği bilgilerle haberin yeniden inşasını gerçekleştirip, bilgiyi gerek dijital gerekse geleneksel kitle iletişim araçlarıyla toplumla buluşturmaktadır. Hal böyle olunca doğru bilginin tarafsız bir şekilde sunulması çok önemlidir. Bu bağlamda basın mensubu arkadaşların mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere bağlı kalarak sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Basın kuruluşları demokrasinin bir gereği ve halkı bilgilendirmede üstlendiği önemli görev nedeniyle sansür uygulamamalı, manipüle edilmiş haberlere yer vermemelidir.

Kendi özgür iradesiyle, salgın sürecinde emeğine de acımayarak, toplumu bilgilendirme adına zorlukları göğüsleyerek sahada olan basın mensubu arkadaşlarımız hiç kuşkusuz ki demokratik ve çağdaş toplum olmanın en önemli denetleyici unsuru olarak görevlerini yerine getirmişlerdir. Zorlu şartlarda sermaye gücünden etkilenmeden, bireysel çıkarların ötesinde hareket edip objektif bilgiyi halka ulaştıran her gazeteci; hiç kuşkusuz ki hak ve özgürlüklerin gelişimine katkı koyarak gazetecilik mesleğinin etik ilkelerinin de en önemli savunucusu olmuştur.

Kalemini ve bilgisini halktan yana kullanan, tıpkı Liderimiz Dr. Fazıl Küçük gibi “Halkın Sesi Hakkın Sesi” sloganını kendisine şiar edinen basın mensubu arkadaşlarımın “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” kutlu olsun. Sağlıklı ve daha huzurlu çalışma ortamının olduğu günlerde buluşmak dileğiyle…”