banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özel sektörün kaderi bu…
Özel sektörün kaderi bu…
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak !
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak...
banner376

Özdem: “Havacılık sektörüne yapılacak yatırımlar nitelikli pilot arayışınıda beraberinde getirecektir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pilotaj Bölümü Türkiye İdari Yöneticisi Ömer Özdem pandemi sonrası sivil havacılık sektöründe yaşanan sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:46
Özdem: “Havacılık sektörüne yapılacak yatırımlar nitelikli pilot arayışınıda beraberinde getirecektir”
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pilotaj Bölümü Türkiye İdari Yöneticisi Ömer Özdem , pandemi sonrasında sivil havacılık sektöründe neler olacağına dair yaptığı açıklamalarda; “Dünyayı etikisi altına alan ve birçok sektörde derin yaralar açan Covid-19 havacılık sektöründede geçiçi bir sarsıntı yaratmıştır.aşılanma sürecinin başladığı bu dönemde 2021 yaz aylarında havacılık sektörü, iç ve dış hat uçuşlarının aktif şekilde başlaması ile toparlanacaktır.bu dönem,bizlere havacılık sektörünün hayatımıza ne denli gerekli olduğunu bir kez daha hava kargo taşımacılığı ve ambulans uçakların aşı transferleri ile göstermiştir.

banner341
2022 yılında havacılık sektörüne yeni yatırımlar geleceği aşikardır.hava ambulans,hava kargo taşımacılığı,businnes jetler ve havataksi hizmetleri alanında küresel yatırımların olacağı öngörülmektedir” dedi.

“GAÜ Olarak Gerekli Tedbirleri Alarak Pilotaj Öğrencilerimizin Eğitimlerini Gerçekleştirdik”

Özdem; “GAÜ Pilotaj bölümü olarak pandemi sürecinde gerekli tedbirleri alarak pilot öğrencilerimize türkiyede eğitim verdiğimiz Tekirdağ Çorlu Atatürk ve Bursa Yunuseli Havalimanlarında içinde bulunduğumuz olumsuz hava şartlarında dahi koordineli olarak müsait olan meydanlarımızda geleceğin pilot adaylarımız üstün disiplin ve planlı şekilde eğitimlerini icra etmekteler. Çok uluslu yapıya sahip GAÜ olarak, kıtalara uzanan kollarımız ile dünyanın her kesimine hitap etmenin gururunu yaşıyor, siz genç kartallara bu hedeflediğiniz ve hayalini kurduğunuz ideallere köprü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haydi şimdi göklere hakim olma zamanı” ifadelerini kullandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ömer Özdem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bengihan'dan muhalefet partilerine ve sivil toplum örgütlerine çağrı
Bengihan'dan muhalefet partilerine ve sivil toplum örgütlerine çağrı
Kelle: “Tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması en büyük temennimizdir”
Kelle: “Tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması en büyük temennimizdir”
4 Şubat Dünya Kanser Günü…
4 Şubat Dünya Kanser Günü…
Tatar BRT'ye konuştu
Tatar BRT'ye konuştu
Değirmenlik Belediye personelinin tümü negatif
Değirmenlik Belediye personelinin tümü negatif
30. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın eser kabul ve sergi tarihleri yeniden belirlenecek
30. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın eser kabul ve sergi tarihleri yeniden belirlenecek
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti
Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun 41’inci ölüm yıldönümü
Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun 41’inci ölüm yıldönümü
Özersay hükümetin açıkladığı kararları değerlendirdi
Özersay hükümetin açıkladığı kararları değerlendirdi
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği öneri ve taleplerde bulundu
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği öneri ve taleplerde bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim