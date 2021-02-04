Özdem: “Havacılık sektörüne yapılacak yatırımlar nitelikli pilot arayışınıda beraberinde getirecektir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pilotaj Bölümü Türkiye İdari Yöneticisi Ömer Özdem , pandemi sonrasında sivil havacılık sektöründe neler olacağına dair yaptığı açıklamalarda; “Dünyayı etikisi altına alan ve birçok sektörde derin yaralar açan Covid-19 havacılık sektöründede geçiçi bir sarsıntı yaratmıştır.aşılanma sürecinin başladığı bu dönemde 2021 yaz aylarında havacılık sektörü, iç ve dış hat uçuşlarının aktif şekilde başlaması ile toparlanacaktır.bu dönem,bizlere havacılık sektörünün hayatımıza ne denli gerekli olduğunu bir kez daha hava kargo taşımacılığı ve ambulans uçakların aşı transferleri ile göstermiştir.

2022 yılında havacılık sektörüne yeni yatırımlar geleceği aşikardır.hava ambulans,hava kargo taşımacılığı,businnes jetler ve havataksi hizmetleri alanında küresel yatırımların olacağı öngörülmektedir” dedi.

“GAÜ Olarak Gerekli Tedbirleri Alarak Pilotaj Öğrencilerimizin Eğitimlerini Gerçekleştirdik”

Özdem; “GAÜ Pilotaj bölümü olarak pandemi sürecinde gerekli tedbirleri alarak pilot öğrencilerimize türkiyede eğitim verdiğimiz Tekirdağ Çorlu Atatürk ve Bursa Yunuseli Havalimanlarında içinde bulunduğumuz olumsuz hava şartlarında dahi koordineli olarak müsait olan meydanlarımızda geleceğin pilot adaylarımız üstün disiplin ve planlı şekilde eğitimlerini icra etmekteler. Çok uluslu yapıya sahip GAÜ olarak, kıtalara uzanan kollarımız ile dünyanın her kesimine hitap etmenin gururunu yaşıyor, siz genç kartallara bu hedeflediğiniz ve hayalini kurduğunuz ideallere köprü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haydi şimdi göklere hakim olma zamanı” ifadelerini kullandı.