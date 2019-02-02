Özçınar Mesaj Yayımladı…



Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.



Özçınar mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi, kıymetli, iyi insan Aydın Denktaş’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Tarihi bir değerimizi daha kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisinde olduğumu belirterek, K.T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ve tüm belediyelerimiz adına merhumeye Allah’tan rahmet, Denktaş ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”



(ÖZ/HA)

