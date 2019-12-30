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Özçınar: “2020 Belediyelerin Sıkıntılarının Da Dikkate Alınacağı Bir Yıl Olsun”

 

Özçınar: “2020 Belediyelerin Sıkıntılarının Da Dikkate Alınacağı Bir Yıl Olsun”

 

30 Aralık 2019 Pazartesi 12:34
Özçınar: “2020 Belediyelerin Sıkıntılarının Da Dikkate Alınacağı Bir Yıl Olsun”

 

Lefkoşa, 30 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı  Mahmut Özçınar, 2020’nin belediyelerin sıkıntılarının da dikkate alınacağı, yerel yönetimlerin beklentilerinin karşılanacağı bir yıl olmasını diledi.

Merkezi hükümetlerin karar verirken, uygulamaları hayata geçirirken yerel yönetimleri de sürece dahil etmesinin önemli olduğunu kaydeden Özçınar, “2020’nin işbirliğinin yoğunlaşacağı bir yıl olmasını ümit ederim” dedi.

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2019’u acı olayların yürekte bıraktığı hüzünle uğurladıklarını belirten Özçınar, “Hepimizin öncelikli temennisi 2020’nin huzuru da beraberinde getirmesi, yeni yılın ülkemiz ve dünyamız için güzelliklere vesile olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Özçınar, “Belediyeler Birliği’nin üye belediyelerimize yönelik katkıları her zaman olduğu gibi devam edecek, halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımız sürecek. Tüm belediyeler adına, yeni yılın halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” dedi.

(RÇ/ÖK)

  
 
  


 

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