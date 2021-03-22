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Özçınar, Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “suyun hayatımızdaki değerinin bilinciyle, yaşamın devamlılığı için şart olduğunun bilinciyle hareket etmenin son derece önemli olduğunu” belirtti.

22 Mart 2021 Pazartesi 12:00
Özçınar, Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Özçınar, mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 1993 yılında alınan karar çerçevesinde her yıl 22 Mart’ın Dünya Su Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından her yıl farklı bir tema ile organize edilen kutlamaların bu yıl “suyun değeri” olarak belirlendiğine işaret etti.
“Suyun hayatımızdaki değerinin bilinciyle, yaşamın devamlılığı için şart olduğunun bilinciyle hareket etmek son derece önemlidir” diyen Özçınar mesajında şöyle dedi:
“Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliklerini dikkate alarak, gelecek için planlı şekilde hareket etmemiz şarttır. Su sonsuz bir kaynak değildir. Her damlanın kıymetini bilerek israftan kaçınmalı, arıtma yöntemi ile yağmur suyunun alternatif birer kaynak olarak değerlendirip, bunlardan doğrudan faydalanılacak yöntemlerin genişletilerek uygulamaya konulması gerekmektedir.” 
 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 13:57
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