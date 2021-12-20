Özçınar: “Şehitlerimize olan borcumuzu ancak gelecek nesillere mücadeleyi anlatarak ödeyebiliriz”

Özçınar, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle mesaj yayımladı.

Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının, Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde başlattığı saldırılar karşısında baskılara karşı dik durarak verdiği onurlu mücadele sonucunda özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türkü, bugünkü varlığının, canlarını feda eden aziz şehitlerimiz sayesinde olduğunu da asla unutmayacaktır” diyen Özçınar, şunları kaydetti:



“GÜÇLÜ BİR KKTC…”“Aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere verilen mücadeleyi en iyi şekilde anlatmak, aktarmak ve güçlü bir KKTC bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz.”