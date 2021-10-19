Özçınar Muhtarlar Günü mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yayınladığı mesajda, “Yerel yönetimlerin bölgelerdeki temsilcileri, vatandaşın sorunları karşısında ilk başvuracağı kapı muhtarlar, fedakârlık gerektiren çok önemli bir görev yürütmektedirler.

Merkezi hükümetler ve yerel yönetimlerin de vatandaşa doğru hizmeti sunmak için muhtarların rehberliğine ihtiyacı vardır. Muhtarlar, devletin vatandaşına ulaşması noktasında büyük rol oynayan halkın her türlü sorun ve sıkıntısını yetkililere ileten temsilcilerdir” dedi