Özçınar kadınları kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kadınların, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişim ve ilerlemeye çok değerli katkıları olduğunu dile getirdi ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçınar, Kadınlar Günü açıklamasında, özgürlük ve eşitlik için verdikleri mücadelede kadınlara destek olmanın ve ayrımcılığa karşı durmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Özçınar, “kadına yönelik şiddetin bu gibi özel günlerde daha çok gündeme geldiğini de dikkate alarak, şiddetin önüne geçmenin hepimizin görevi olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.