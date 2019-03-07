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Özçınar kadınları kutladı

Özçınar kadınları kutladı

07 Mart 2019 Perşembe 09:44
Özçınar kadınları kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kadınların, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişim ve ilerlemeye çok değerli katkıları olduğunu dile getirdi ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçınar, Kadınlar Günü açıklamasında, özgürlük ve eşitlik için verdikleri mücadelede kadınlara destek olmanın  ve ayrımcılığa karşı durmanın  herkesin görevi olduğunu belirtti.

Özçınar, “kadına yönelik şiddetin bu gibi özel günlerde daha çok gündeme geldiğini de dikkate alarak, şiddetin önüne geçmenin hepimizin görevi olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Son Güncelleme: 07.03.2019 12:48
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Özçınar
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