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Özçınar: “Covid-19’a karşı verilen mücadelede birlikte daha güçlüyüz”

18 Şubat 2021 Perşembe 17:15
Özçınar: “Covid-19’a karşı verilen mücadelede birlikte daha güçlüyüz”
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BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI ÖZÇINAR: “COVİD-19’A KARŞI VERİLEN MÜCADELEDE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”
Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19’a karşı mücadele kapsamında belediyelerle işbirliğinde yürüttüğü PCR testi ve aşı uygulamaları devam ediyor. 
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir ortamda hızlı bir şekilde verilen hizmetlere yoğun ilgi gösterdikleri kaydedildi.
PCR testlerinden, farklı kurumlarda hizmet veren personellerin yanı sıra, açık olan işletmelerde çalışanlar da yararlanabiliyor.

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Sağlık Bakanlığı Programı dâhilinde yürütülen aşılamadan ise 65 yaş ve üzeri bireylerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan 55 yaş ve üzeri bireyler de randevulu bir şekilde hizmetten faydalanabiliyor.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Covid-19’a karşı verilen mücadelede birlikte daha güçlüyüz” dedi.
Özçınar, sağlık ocaklarında ve Sağlık Bakanlığının onayı ile bölgelerde oluşturulan aşı ve PCR merkezlerindeki uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bazı merkezleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ve duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini anımsatan Özçınar, yerel ile merkezi yönetimlerin işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun da bu süreçte bir kez daha görüldüğünü kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 18.02.2021 18:35
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