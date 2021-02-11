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Özçınar: “Belediyelerimizin Avrupa Konseyi’nde görünürlüğünün artmış olması son derece önemlidir”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, dün Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İdari Komite toplantısına katıldı.

11 Şubat 2021 Perşembe 10:30
Özçınar: “Belediyelerimizin Avrupa Konseyi’nde görünürlüğünün artmış olması son derece önemlidir”
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle çevirimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle katıldı. 
Bu toplantı ile birlikte Girne Belediyesi de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İdari Komitesi’nde temsil edilmeye başlandı.
Konsey Başkanı Robert Gruman’ın başkanlık ettiği, yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda, Covid-19 pandemisi ile ilgili tedbirler, akıllı şehirler ve bölgeler, yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılması gibi konular görüşüldü. 

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Toplantının çok verimli geçtiğini belirten Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediyesi’nin de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İdari Komitesi’nde temsil edilmeye başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Özçınar, “Bir turizm kenti olarak Girne’nin de bu toplantılarda yer alması ve bu temsiliyet sayesinde belediyelerimizin Avrupa Konseyi’nde görünürlüğünün artmış olması son derece önemlidir” dedi.        
                                                                            
     

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Son Güncelleme: 11.02.2021 13:37
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Özçınar
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