Özçınar, Ankara’da kongreye katılacak

Lefkoşa, 13 Ocak 20 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenecek “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”ne katılacak.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Ocak tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek etkinlik için Özçınar, yarın sabah Ankara’ya gidecek.

Özçınar’a Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyn Köle eşlik edecek.

Mahmut Özçınar, Ankara’da bulunduğu süre içerisinde bazı temaslar da gerçekleştirecek.

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