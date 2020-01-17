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Özçınar, “Akıllı şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi“ne katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından T C Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Ankara'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı.

Özçınar, “Akıllı şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi“ne katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından T C Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Ankara'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı.

17 Ocak 2020 Cuma 09:31
Özçınar, “Akıllı şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi“ne katıldı


Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Ocak'ta ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mahmut Özçınar’a Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle eşlik etti.
Konuyla ilgili yönetici ve uzmanları bir araya getirerek akıllı şehirlere geçiş sürecine ivme kazandırmayı hedefleyen kongrenin açılış konuşmaları TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapıldı.
Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında, akıllı şehir hizmetleriyle insanların hayat kalitelerinin ne kadar yükseltilir ve kolaylaştırılabilirse vatandaşların da bu işi sahiplenme düzeyinin de o derece yüksek tutulabileceğini söyledi.   
TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da şehirleşmenin öncelikli alanlarından biri olduğunu, insanı merkeze alan, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.   

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TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın Türkiye'de ilk, dünyada ise Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dördüncü olma özelliğini taşıdığını ifade etti.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de akıllı şehirlerin liderlik, vizyon, bütçe, vatandaş odaklı çalışma, teknoloji, kültür gibi bileşenlerden oluştuğunu anlattı. 
Etkinlik, belediyeler, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, girişimciler, firmalar ve dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getirdi. Program çerçevesinde, belediye başkanları akıllı şehir uygulamalarına ilişkin tecrübelerini paylaştı.
Teknoloji kuruluşlarından üst düzey temsilcilerin de yer aldığı panellerde, belediyeler, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri tarafından akıllı şehir teknolojileri, akıllı çevre ve doğa kaynaklı çözümler, akıllı şehirlerde yatırım ve finans yönetimi, akıllı bölge uygulamaları, akıllı şehir mimarisi, bilgi güvenliği gibi konular irdelenerek tespitler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Kongre ve sergi yaklaşık 15 bin misafir ağırladı.
Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Genel Koordinatörü Hüseyin Köle, iki gün süren programın ardından dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndü. 
 

Son Güncelleme: 17.01.2020 12:35
Anahtar Kelimeler:
Akıllı şehirler Ve Belediyeler Kongre Ve SergisiMahmut Özçınar
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