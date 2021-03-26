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Özçınar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nün küresel salgının gölgesinde kutlandığını ifade etti.

26 Mart 2021 Cuma 11:45
Özçınar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Özçınar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tiyatro sanatının, “insanlığa ışık tutan, yaşananlara eleştirel şekilde farklı bir bakış açısıyla dikkat çekerek, uyanışı sağladığına” işaret ederek, tiyatronun, toplumlara, sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, barış ve demokrasiyi kazandırdığını belirtti. 
Tiyatronun, özgür ve bağımsız olmasının da “son derece büyük önem” arz etmekte olduğunu vurgulayan Özçınar, mesajına şöyle devam etti:

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“Ülkemizde birçok imkansızlıklar içerisinde emek veren sanatçılarımız, 1 yıldan bu yana da tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi tedbirleri nedeniyle sıkıntılar yaşarken, izleyicisiyle buluşamamanın burukluğu içerisindedir. Tiyatroseverler de aynı şekilde bunun üzüntüsünü yaşamakta, bir an önce tiyatro sanatına kavuşmayı beklemektedir. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle sanatçılarımızı kutlarken, sanatlarını özgürce sahneleyebilecekleri nice sağlıklı yarınlar dilerim.”

 

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Son Güncelleme: 26.03.2021 12:50
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