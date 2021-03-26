Özçınar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Özçınar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tiyatro sanatının, “insanlığa ışık tutan, yaşananlara eleştirel şekilde farklı bir bakış açısıyla dikkat çekerek, uyanışı sağladığına” işaret ederek, tiyatronun, toplumlara, sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, barış ve demokrasiyi kazandırdığını belirtti.

Tiyatronun, özgür ve bağımsız olmasının da “son derece büyük önem” arz etmekte olduğunu vurgulayan Özçınar, mesajına şöyle devam etti:





