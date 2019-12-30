banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114800
ALTIN
289.274
DOLAR
5.9399
STERLİN
7.8106
EURO
6.6502
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Süpermarketten hırsızlık
İÇKİ HIRSIZLIĞI
1 ay cezaevine gönderildi
1 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Flaş Haber
Süpermarketten hırsızlık
Kapat

Özçınar: “2020 belediyelerin sıkıntılarının da dikkate alınacağı bir yıl olsun”

 

Özçınar: “2020 belediyelerin sıkıntılarının da dikkate alınacağı bir yıl olsun”

 

30 Aralık 2019 Pazartesi 12:34
Özçınar: “2020 belediyelerin sıkıntılarının da dikkate alınacağı bir yıl olsun”

Lefkoşa, 30 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı  Mahmut Özçınar, 2020’nin belediyelerin sıkıntılarının da dikkate alınacağı, yerel yönetimlerin beklentilerinin karşılanacağı bir yıl olmasını diledi.

Merkezi hükümetlerin karar verirken, uygulamaları hayata geçirirken yerel yönetimleri de sürece dahil etmesinin önemli olduğunu kaydeden Özçınar, “2020’nin işbirliğinin yoğunlaşacağı bir yıl olmasını ümit ederim” dedi.

banner317
2019’u acı olayların yürekte bıraktığı hüzünle uğurladıklarını belirten Özçınar, “Hepimizin öncelikli temennisi 2020’nin huzuru da beraberinde getirmesi, yeni yılın ülkemiz ve dünyamız için güzelliklere vesile olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Özçınar, “Belediyeler Birliği’nin üye belediyelerimize yönelik katkıları her zaman olduğu gibi devam edecek, halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımız sürecek. Tüm belediyeler adına, yeni yılın halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” dedi.

(RÇ/ÖK)

  
 
  


 

Son Güncelleme: 30.12.2019 16:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de “Çul Çürüten Kumpanya” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi
LAÜ’de “Çul Çürüten Kumpanya” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi
Hasan Yılmaz Işık’tan Yeni Yıl Mesajı
Hasan Yılmaz Işık’tan Yeni Yıl Mesajı
Girne Kızılay Şubesi’nden SOS Gençlik Evi’nde bağış
Girne Kızılay Şubesi’nden SOS Gençlik Evi’nde bağış
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Yeni Yıl Mesajı
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Yeni Yıl Mesajı
Sağlık Bakanı Pilli’den Yeni Yıl Mesajı
Sağlık Bakanı Pilli’den Yeni Yıl Mesajı
Sucuoğlu: “Çalışma yaşamında mevcut sıkıntıları aşma yönündeki iyi niyetli yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz”
Sucuoğlu: “Çalışma yaşamında mevcut sıkıntıları aşma yönündeki iyi niyetli yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz”
DAÜ'de Doğu Türkistan Paneli gerçekleşti
DAÜ'de Doğu Türkistan Paneli gerçekleşti
Yeni Yıl Mesajları... Çakıcı, 2020’de Toplumsal Çıkarların Öne Çıkarılmasını Diledi
Yeni Yıl Mesajları... Çakıcı, 2020’de Toplumsal Çıkarların Öne Çıkarılmasını Diledi
Çocuk Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara yeni yıl partisi düzenlendi
Çocuk Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara yeni yıl partisi düzenlendi
Senin: “2020 dönüşüm ve reform yaptığımız bir yıl olacak”
Senin: “2020 dönüşüm ve reform yaptığımız bir yıl olacak”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim