Özçınar 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı

Özçınar, yayımladığı mesajda, tüm dünyada çocukların eşit şartlarda bir yaşam sürebilmelerinin, büyüklerin vereceği mücadeleyle mümkün olacağına işaret etti.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün de bu konuda farkındalık yaratmak adına çok önemli olduğunu ifade eden Özçınar, şunları kaydetti:



