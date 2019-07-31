Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının varlığını koruyup, bugünlere ulaşabilmek için büyük bedeller ödediğini, geçmişte yaşanan acıları unutmamak gerektiğini belirtti.

Özçınar, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 448’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 1 Ağustos tarihi, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve mücadelesini simgeleyen çok özel bir gündür” dedi.

Özçınar’ın mesajı şöyle:



“Kıbrıs Türk halkı varlığını koruyup, bugünlere ulaşabilmek için büyük bedeller ödemiştir. Üç önemli yıl dönümünü heyecanla kutladığımız bu özel günde, geçmişte yaşanan acıları da unutmamalıyız.Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda eşit, özgür ve güven içinde yaşaması için verilen mücadeleyi selamlar, canlarını feda ederek bizleri bugünlere ulaştıran Aziz Şehitlerimizi rahmetle anarken, hayatta olan mücahit ve gazilerimize saygılarımı sunarım.Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkürlerimi sunar, halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en kalbi duygularla kutlarım.”