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Özçil: “Mutfakta hakimiyet herşeyden önce gelir”

Özçil: “Mutfakta hakimiyet herşeyden önce gelir”

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:32
Özçil: “Mutfakta hakimiyet herşeyden önce gelir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Gastronomi Bölümü Akademisyeni Şef Ali Özçil ODTÜ öğrencilerini mutfakta ağırladı.

Şef Ali Özçil , Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi mutfağında ODTÜ’den gelen Aşçılık ve Gastronomi bölümü öğrencilerini ağırladı. Ağırlamada öğrencilere yemek yapma yöntemleri, püf noktalar ve mutfakta kullanılan bıçaklar hakkında bilgi verdi.

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Özçil, her şefin kendi masat ve bıçağı olduğunu belirterek;‘‘ Her şef kendi masat ve bıçağını kullanmalıdır. Mutfakta herkesin kendi imzalı ürünleri bulunmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Şef Ali Özçil misafir öğrencilere; ‘‘ Ben öğrencilere mutfakta lider olmaları gerektiğini; yemek yapmaktan önce liderlik statüsünde olmalarının gerektiğini öğretiyorum. Mutfakta hakimiyet her şeyden önce gelir’’ dedi.

Özçil , öğrencilerle yemek denemeleri ve mutfakta kullanılan bıçaklarla denemeler yapmasının ardından birbirinden farklı yemekler yaparak öğrencilere sundu.

Anahtar Kelimeler:
Şef Ali Özçil
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