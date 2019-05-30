Özçil: “Mutfakta hakimiyet herşeyden önce gelir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Gastronomi Bölümü Akademisyeni Şef Ali Özçil ODTÜ öğrencilerini mutfakta ağırladı.

Şef Ali Özçil , Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi mutfağında ODTÜ’den gelen Aşçılık ve Gastronomi bölümü öğrencilerini ağırladı. Ağırlamada öğrencilere yemek yapma yöntemleri, püf noktalar ve mutfakta kullanılan bıçaklar hakkında bilgi verdi.

Özçil, her şefin kendi masat ve bıçağı olduğunu belirterek;‘‘ Her şef kendi masat ve bıçağını kullanmalıdır. Mutfakta herkesin kendi imzalı ürünleri bulunmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Şef Ali Özçil misafir öğrencilere; ‘‘ Ben öğrencilere mutfakta lider olmaları gerektiğini; yemek yapmaktan önce liderlik statüsünde olmalarının gerektiğini öğretiyorum. Mutfakta hakimiyet her şeyden önce gelir’’ dedi.

Özçil , öğrencilerle yemek denemeleri ve mutfakta kullanılan bıçaklarla denemeler yapmasının ardından birbirinden farklı yemekler yaparak öğrencilere sundu.