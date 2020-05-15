Özcenk: “Yasa rektörü önerme yetkisini üniversite senatosuna veriyor”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, yasanın rektörü önerme yetkisini üniversite senatosuna verdiğine işaret ederek, gelişen demokratik teamüller gereği de yıllardır senatonun, yeni rektör adayını eğilim yoklamasına göre belirleyip VYK’ya önerdiğini, yıllardır bu demokratik teamüllerin herkes tarafından benimsenerek, uygulamanın devam ettiğini kaydetti.

Özcenk, “Rektörlük mevkii için başvuru yapan adaylar arasından, birbirinden değerli 6 profesör, yapılacak eğilim yoklaması sürecine katılabilme şansı yakalamıştır. Biz VYK olarak tüm adaylara başarılar diler ve sonunda kazananın DAÜ olacağına olan inancımızı belirtmek isteriz” dedi.

Özcenk yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı yayın kuruluşlarında çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile ilgili haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek, amacının polemik yaratmak değil, kamuoyunun doğruları bilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

DAÜ’nün KKTC’nin öz kuruluşu ve ekonominin en önde gelen girdi kaynaklarından biri olan yüksek öğretiminde lokomotifi olduğuna dikkat çeken Özcenk, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) da bu bilinçle görev yaptığını, VYK başkanı ve tüm üyelerinin, bu güzide kurumun, topluma ait olduğunun bilinci ile korunması ve daha ileriye taşınması için çalıştıklarını vurguladı.

20 Şubat 2020’de DAÜ rektörü ve ekibinin istifası sonrasında toplanan DAÜ senatosunun Prof. Dr. Hasan Demirel’i rektör vekili olarak belirlediğini ve VYK onayına sunduğunu ifade eden Özcenk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“VYK, senato tarafından yapılan öneriyi değerlendirmiş ve Sn. Prof. Dr. Hasan Demirel’i rektör vekili olarak görevlendirmiştir. Ardından DAÜ senatosu yeni rektörün belirlenmesi için Rektör Adayı Saptama Komisyonu’nu (RASK) oluşturmuştur. Gelinen noktada, boşalan rektör mevkii için DAÜ Kuruluş Yasası’nın öngördüğü çerçevede süreç başlamıştır. Elbette Microsoft veya Volkswagen CEO’su personelin sandık kurması ile belirlenmiyor. Bu şirketlerin mal sahiplerinin inisiyatifi ile belirleniyor. Ancak DAÜ, bu iki şirket gibi değil 1986 da çıkarılan “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın emrettiği kurallar ile yönetilmekte ve rektörü de bu kurallar uyarınca belirlenmektedir.”

Eğilim yoklamasının sandık kurularak (yüz yüze) yapılması konusunda tüm paydaşların hemfikir olduklarını belirten Özcenk, “Bu noktada gerek ülkede olmayan gerekse sağlık vb. sebeplerden yüz yüze oylamaya katılma şansı olmayan personelimize da elektronik ortamda oy verme konusunda gerekli imkanlar sağlanacaktır. Bu sayede tüm personelimizin iradesinin eğilim yoklamasına yansıtılması sağlanacaktır” dedi.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun, kurumların kalıcı, şahısların geçici olduğunun farkındalığı içerisinde, topluma ait olan DAÜ’yü yönetmek için buraya memur olarak atandıklarının bilinci ile her yönden kurumun daha da ileriye gitmesi için çalıştığını vurgulayan Özcenk, şöyle devam etti:

“TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM ÜSTÜN BİR SORUMLULUK ANLAYIŞI VE BİLİNCİYLE GÖREV YAPMAKTADIR”

“ Bu yıl Pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan ve daha da yaşanacak olan ekonomik sıkıntılardan Üniversitelerimizin de nasibini alacağı bir gerçektir. Bu krizi en hafif hasarla atlatmak için Tüm paydaşlar olarak gerekli irade ortaya konacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada sayın basın mensuplarımıza da büyük görev düşmektedir. ‘Siz malı değil, mal sizi yönetiyor’, ‘Aptal saptal işler yapıyorsunuz’ gibi söylemler hem değerli bir basın mensubunun kalemine yakışmaz, hem de nezaket kurallarına uymaz. Son zamanlarda gerek yazılı veya görsel basında gerekse sosyal medyada başta siyasiler olmak üzere yöneticilere karşı itibarsızlaştırma söylemlerini sıkça izlemekteyiz? Birbirimizi itibarsızlaştırmak sorunlarımızı çözmez. Elbette tartışma olacak ve tartıştıkça en doğruyu bulacağız. Ama bu itibarsızlaştırma faaliyetleri ile hiçbir yere varamayız. Kapımız herkese açıktır ve şeffaflık en önemli prensibimizdir. İsteyen basın mensubumuz da istediği bilgiyi aracı koymadan bizden alabilir. Temmuz 2019 tarihinden beridir ben ve Vakıf Yöneticiler Kurulundaki diğer arkadaşlarım Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’na aykırı hareket etmeden, yönetmek için memur olarak atandığımız toplumumuzun bu güzide kurumunu korumak ve daha ileriye taşımak için çalışmaktayız. Tüm çalışma arkadaşlarım üstün bir sorumluluk anlayışı ve bilinciyle görev yapmaktadır.

Covid-19 sonrası, oluşacak olan ekonomik sorunlar tsunamisi döneminde, tüm toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde olursak daha güçlü olur ve bu sorunların üstesinden daha kolay geliriz. Hepimize pandemisiz ve birlik-beraberlik içerisinde olacağımız bir gelecek dilerim.”