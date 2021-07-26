Özcafer'in evinde eylem

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demokrat Parti'den istifa edeceğini açıklayan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer'in evinin önünde oturma eylemi başlatıldı.

Bir grup Demokrat Parti mensubunun istifa etmemesi için Genel Sekreter Afet Özcafer'i kararından vazgeçirmek için oturma eylemi başlattı. Bugün öğleden sonra Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer'i ziyaret eden Demokrat Partililer oturma eylemi yaparak Afet Özcafer'in istifa etmesini engellemek istiyorlar.

Eylemcilerden KIBRIS MANŞET'e bilgi veren bir kaynak Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer'in istifa kararını geri almasına kadar eyleme devam etme kararlılığında olduklarını belirtti.