Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 (.): Özbekistanlı ve Kazakistanlı ressamların eserlerinden oluşan 3 ayrı sergi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Özbekistanlı 4 Ressam ile Kazakistanlı 5 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırladığı “Özbekistan Sanatçıları Sergisi” ve “Kazakistan Sanatçıları Sergisi”nde toplam 70 eser yer alıyor. Kazakistanlı Ressam Orazbek Yessenbayev’in kişisel sergisi ise 70 eserinden oluşuyor.
Çeşitli tekniklerle renk kombinasyonlarının kullanıldığı eserlerin yer aldığı sergiler, 11 Eylül tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.
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