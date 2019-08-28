banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95908
ALTIN
286.962
DOLAR
5.8040
STERLİN
7.1043
EURO
6.4306
2 cep telefonu aranıyor
2 CEP TELEFONU ARANIYOR
Mayıs ayından beri kaçak...
MAYIS AYINDAN BERİ KAÇAK...
Ev sahibinin eşyalarını satmıştı...
SUÇUNU KABUL ETTİ
Çevre kirliliğine para cezası...
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE PARA CEZASI...
banner307

Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 (.): Özbekistanlı ve Kazakistanlı ressamların eserlerinden oluşan 3 ayrı sergi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 (.): Özbekistanlı ve Kazakistanlı ressamların eserlerinden oluşan 3 ayrı sergi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 (.): Özbekistanlı ve Kazakistanlı ressamların eserlerinden oluşan 3 ayrı sergi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Özbekistanlı 4 Ressam ile Kazakistanlı 5 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırladığı “Özbekistan Sanatçıları Sergisi” ve “Kazakistan Sanatçıları Sergisi”nde toplam 70 eser yer alıyor. Kazakistanlı Ressam Orazbek Yessenbayev’in kişisel sergisi ise 70 eserinden oluşuyor.

banner317
Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistanlı Sanatçılar adına Ortikboy Kazakov, Kazakistanlı Sanatçılar adına Andrey Orazbayev, kişisel sergisi açılan Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev ile Milli eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Çeşitli tekniklerle renk kombinasyonlarının kullanıldığı eserlerin yer aldığı sergiler, 11 Eylül tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.

(DOĞ/FEZ)   FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Genel Sekreteri Saner El-sen’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “çatışma Kültürü Fayda Sağlamaz”
Ubp Genel Sekreteri Saner El-sen’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “çatışma Kültürü Fayda Sağlamaz”
Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan: “kıb-tek Yönetim Kurulu Hariç Hiçbir Kuruluşun Elektrik Kesme Yetkisi Bulunmuyor”
Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan: “kıb-tek Yönetim Kurulu Hariç Hiçbir Kuruluşun Elektrik Kesme Yetkisi Bulunmuyor”
Başbakan Ersin Tatar, İit Hilal İslam Komitesi Temsilcisi Ömer Taş’ı Kabul Etti
Başbakan Ersin Tatar, İit Hilal İslam Komitesi Temsilcisi Ömer Taş’ı Kabul Etti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 Milyon Tl Katkı Yapılıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 Milyon Tl Katkı Yapılıyor
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan İle Görüştü
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan İle Görüştü
Gkk’da Tuğgeneral Algan Görevi Tuğgeneral Er’e Devretti
Gkk’da Tuğgeneral Algan Görevi Tuğgeneral Er’e Devretti
Ktams, Kamusen, Kamu-iş, Kthes Ve Tıp-iş, Sağlık Bakanıyla Uzlaşıya Vardıklarını Ve Grevi Kaldırdıklarını Açıkladı
Ktams, Kamusen, Kamu-iş, Kthes Ve Tıp-iş, Sağlık Bakanıyla Uzlaşıya Vardıklarını Ve Grevi Kaldırdıklarını Açıkladı
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor
Görevden alma ve atamalar...
Görevden alma ve atamalar...
Erhürman: “akçay’da Muhtarlık Çok Güzel İşlere İmza Atıyor”
Erhürman: “akçay’da Muhtarlık Çok Güzel İşlere İmza Atıyor”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim