Özbekistanlı Ressamların 35 Eserden Oluşan Resim Sergisi Salı Günü Açılıyor

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Özbekistanlı ressamlar Mukhammad Fazilov ile Murod Fazilov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 35 resimden oluşan resim sergisi salı günü açılıyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak serginin açılışı saat 09.00’da başlayacak.



(AK/FEZ)