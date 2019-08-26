“özbekistan Sanatçıları Sergisi” Ve “kazakistan Sanatçıları Sergisi” İle Kazakistanlı Yessenbayev’in Sergisi Açılıyor

Lefkoşa 26 Ağustos 19 (.): Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde Özbekistanlı ressamlar Khasan Aminov, Nodir Shoabdurahimov, Rakhimjan Rizamuhamedov, Ortikboy Kazakov’un 35 eserinden oluşan “Özbekistan Sanatçıları Sergisi”, Kazakistanlı ressamlar Aktoty Smagulov, Sultan Amanzhol, Andrey Orazbayev, Turar Tuleyev, Galymzhan Suyunov’un 35 eserinden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Sergisi” ile Kazakistanlı Ressam OrazbekYessenbayev’in 70 eserinden oluşan kişisel resim sergisi çarşamba günü açılıyor.
(HUR/ŞEB)FOTOĞRAFLI