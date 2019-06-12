“özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” Cuma Günü Açılacak

Lefkoşa, 12 Haziran 18 : Özbekistanlı dört ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı, 40 eserden oluşan “Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi”nin, Cuma günü Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açılacağı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sergi, saat 10.00’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.



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