Özbek Ve Kazak Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Ydü’de Açıldı

Lefkoşa, 27 Eylül 19 : Özbek ve Kazak sanatçıların eserlerinden oluşan 3 kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Özbekistanlı sanatçılar Nodir Shoabdurahimov ile Khasan Aminov ive Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan’un kişisel resim sergilerinin açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yaptı.

Sanatçılara, Gümüş Anahtar Onur Ödülü ve teşekkür plaketi de takdim edildi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı sergiler,7 Ekim’e kadar hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

(RÇ/YIL)