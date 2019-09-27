banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105152
ALTIN
273.050
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9665
EURO
6.1976
Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!
TECAVÜZ DAVASINDA KARAR
İki yıldır kaçak yaşıyordu
İKİ YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Girne'de uyuşturucu
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Girne'de araçta fuhuş
Kapat

Özbek Ve Kazak Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Ydü’de Açıldı

Lefkoşa, 27 Eylül 19 : Özbek ve Kazak sanatçıların eserlerinden oluşan 3 kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Özbek Ve Kazak Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Ydü’de Açıldı

Lefkoşa, 27 Eylül 19 : Özbek ve Kazak sanatçıların eserlerinden oluşan 3 kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

27 Eylül 2019 Cuma 13:49
Özbek Ve Kazak Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Ydü’de Açıldı

Lefkoşa, 27 Eylül 19 : Özbek ve Kazak sanatçıların eserlerinden oluşan 3 kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Özbekistanlı sanatçılar Nodir Shoabdurahimov ile Khasan  Aminov ive  Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan’un kişisel resim sergilerinin açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yaptı.

banner317
Sanatçılara, Gümüş Anahtar Onur Ödülü ve teşekkür plaketi de takdim edildi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı sergiler,7 Ekim’e kadar hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

(RÇ/YIL)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan Uluslararası Topluma Çağrı: “elinizdeki Kozları Kullanmazsanız, Rum Tarafı Yönetimi Ve Zenginliği Paylaşmayacaktır”
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan Uluslararası Topluma Çağrı: “elinizdeki Kozları Kullanmazsanız, Rum Tarafı Yönetimi Ve Zenginliği Paylaşmayacaktır”
Savaşan: “Turizmde eşit istihdam sağlanmalı”
Savaşan: “Turizmde eşit istihdam sağlanmalı”
Cumhuriyet Meclisi 1 Ekim’de açılıyor
Cumhuriyet Meclisi 1 Ekim’de açılıyor
THY'den 'bedava bilet' linklerine tıklamayın çağrısı
THY'den 'bedava bilet' linklerine tıklamayın çağrısı
Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası
Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası
Özyiğit: “Guterres sürecin önünü açacak tavrı ortaya koymalı”
Özyiğit: “Guterres sürecin önünü açacak tavrı ortaya koymalı”
Saygısızlık diz boyu
Saygısızlık diz boyu
Girne Belediyesi Asbaşkanı Onurlu, Hücumbot Komutanı Deniz Binbaşı Serkan Doğan’ı Kabul Etti
Girne Belediyesi Asbaşkanı Onurlu, Hücumbot Komutanı Deniz Binbaşı Serkan Doğan’ı Kabul Etti
Hava durumu...
Hava durumu...
Drag Yarışı Test Sürüşü İçin Pazar Günü Akıncılar’da Trafik Akışı Iı. Tünel Yolundan Tek Şeritten Kontrollü Verilecek
Drag Yarışı Test Sürüşü İçin Pazar Günü Akıncılar’da Trafik Akışı Iı. Tünel Yolundan Tek Şeritten Kontrollü Verilecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim