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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Akademik Yılı 3 Ekim’de Ücretsiz Olarak Online Başlıyor

Lefkoşa, 6 Eylül 2020 (.): Kıbrıs’ın tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi  COVID-19 salgını nedeniyle ücretsiz online eğitim sunacak.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:35
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Akademik Yılı 3 Ekim’de Ücretsiz Olarak Online Başlıyor
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Lefkoşa, 6 Eylül 2020 (.): Kıbrıs’ın tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi  COVID-19 salgını nedeniyle ücretsiz online eğitim sunacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Cumartesi saat 10:00-11:30 arasında yer alacak eğitimler 3 Ekim 2020 başlayacak.

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Tüm çocuklara açık olan eğitimlere üniversitenin web sayfasında açılacak online kayıt formunu doldurulması gerekecek.

Çevrimiçi eğitimle  bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında çocukların eğlenerek öğrenmeleri ve kendilerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

Veliler için de her Cumartesi 17:00-18:00 saatleri arasında  alanında uzmanların katılacağı online “Velilerle Söyleşi” programları da yapılacak.

(ID/FG)

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