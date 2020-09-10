Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Akademik Yılı 3 Ekim’de Ücretsiz Olarak Online Başlıyor

Lefkoşa, 6 Eylül 2020 (.): Kıbrıs’ın tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi COVID-19 salgını nedeniyle ücretsiz online eğitim sunacak.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Cumartesi saat 10:00-11:30 arasında yer alacak eğitimler 3 Ekim 2020 başlayacak.
Çevrimiçi eğitimle bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında çocukların eğlenerek öğrenmeleri ve kendilerini keşfetmeleri amaçlanıyor.
Veliler için de her Cumartesi 17:00-18:00 saatleri arasında alanında uzmanların katılacağı online “Velilerle Söyleşi” programları da yapılacak.
(ID/FG)