Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Verdiği Dersle Gerçekleştirildi

AKINCI ÇOCUKLARA BEKLENMEDİK ŞEYLER KARŞISINDA TELAŞA KAPILMAYIP YOLLARINA DEVAM ETMELERİNİ VE 1 SEFER BAŞARISIZ OLUNCA PES ETMEMELERİNİ, ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELERİNİ ÖNERDİ

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı açılışı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verilen dersle gerçekleştirildi.

YDÜ AKKM’de yer alan 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Ardından Özay Günsel Çocuk Üniversitesiyle ilgili kısa bir tanıtım filmi gösterildi. Okul öncesi 5 yaş Ceylanlar sınıfı tarafından yapılan kına gecesi canlandırmasıyla devam eden açılışta, daha sonra Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriç bir konuşma yaptı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı açılışı Cumhurbaşkanı Akıncı’nın esprili, çocukların ilgisini çekecek ve interaktif bir şekilde çocukluk anılarını anlattığı ve bunlardan çıkarılabilecek derslere vurgu yaptığı konuşmasıyla sona erdi.

Çocuk Üniversitesi’nde 18 Haziran’da başlayan ve 9 Ağustos’a kadar sürecek olan akademik takvim uyarınca 6-17 yaş arasındaki çocuklara , “merak öğrenmenin can suyudur, merakla büyüyen çocuk geleceğin en güzel habercisidir” sözünden hareketle merak ettiklerini çekinmeden sorabilecekleri bir ortam yaratılacak. Program boyunca çocukların var olan yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanınacak.

MERİÇ: “YETİŞKİNLERE DÜŞEN ÇOCUKLARA YILDIZ GİBİ PARLAYACAKLARI ORTAMLAR YARATMAK.. İŞTE BİZ BUNU YAPIYORUZ”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriç konuşmasında, Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk üniversitesinin açılışı yapıldığı için bugünün özel ve güzel bir gün olduğunu kaydetti.

Meriç, Dünyanın köklü üniversitelerinin ülkelerin geleceği olan çocukların küçük yaşta bilim, bilim insanı, sanat, sanatçı, spor, sporcularla bir araya getirerek onların henüz törpülenmemiş hayal güçlerinden yararlanarak kendilerini keşfetmelerini sağlamak maksadıyla çocuk üniversiteleri kuruduklarını anlattı.

Meriç böyle büyük bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti ve emeği geçen, destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

Çocuk Üniversitesi’ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı olarak düşündüklerini kaydeden Meriç, o günden bugüne eğitime başlamak için hızla gerekli çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Her çocuğun tek ve biricik olduğunu, yetişkinlere düşenin onlara yıldız gibi parlayacakları ortamlar yaratmak olduğunu dile getiren Meriç, “Biz işte bunu yapıyoruz” dedi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, konuşmasına, “Bu güzellik içinde keşke ben de çocuk olsam da bu üniversiteye katılsam diye düşündüm” diyerek başladı.

Çocuk üniversitesinin büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Akıncı, ileri ülkelerdeki gibi çocuk üniversitesi kavramının KKTC’ye gelmesinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Çocukluk anılarını anlatarak ilk dersi vermesinin kendisinden istendiğini kaydeden Akıncı, iki anısını anlattı.

“BEKLENMEDİK ŞEYLER OLABİLİR, TELAŞA KAPILMAMAK, SOĞUKKANLI OLMAK VE YOLA DEVAM ETMEK GEREKİR”

Çocukken oynadığı bir tiyatro oyununda canlandırdığı karakter nedeniyle bıyıklı ve sakallı olması gerektiğini, bu yüzden yüzüne pamuktan bıyık ve sakal yapıştırıldığını anlayan Akıncı, Lale Devrindeki bir padişahı canlandırdığı oyunda şarap içer gibi yaparken kola içtiğini ve ıslanan pamuk bıyığının düştüğünü aktardı. “Nasıl devam edeceğim” diye tereddüt ettiğini, ancak öğretmeninin ona devam et işareti yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, böylelikle bıyıksız şekilde oyunu bitirdiğini kaydetti.

Akıncı çocuklara bu gibi durumlarda paniklememelerini ve yola devam etmelerini tavsiye ederek, “Her şey umduğunuz gibi olmayabilir, umduğunuz gibi gitmeyebilir. Bazı şeyler planlanır ama aniden beklenmedik şeyler olabilir, telaşa kapılmamak soğukkanlı olmak ve yola devam etmek gerekir” diye konuştu.

Akıncı, ikinci anısını anlatamaya geçmeden çocuklara trompetin küçüğü olan korneti bilip bilmediklerini sorunca salondan” dondurma” sesleri gelmesiyle gülüşmeler yaşandı ve Akıncı da konuşmasını dinleyip anlayanlara “kornet” ısmarlayacağı esprisiyle anısını anlatmaya devam etti.

“PES ETMEMEK GEREKİR, İNANIR VE ÇALIŞIRSANIZ BAŞARIRSINIZ”

Ortaokul döneminde bando takımına katılabilmek için bir sınava girdiğini ancak yeterince başarılı olamadığını ve keman çalan, nota bilen bir çocuk olduğu için bunun gücüne gittiğini, çok üzüldüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 yıl boyunca fırsat buldukça trompete çalıştığını, marşları çok güzel şekilde öğrendiğini söyledi. Bando takımında trompet çalan bir çocuğun ayrılmasıyla boşalan yere başarı göstererek girdiğini belirten Akıncı, buradan çıkarılması gereken dersin de pes etmemek olduğunu vurguladı.

Akıncı, ”Burada söylemek istediğim şey şu: her konuyu 1 defada başaramayabilirsiniz, ama yılmak yok, yeter ki inanasınız ve çalışasınız, sonra başarırsınız. Bu hayatın her alanında geçerlidir. Hayatta başarısızlıklar normaldir, normal olmayan ben başarısızım deyip vazgeçmektir; inanır, çalışır ve uğraşırsanız başarırsınız, bunu rehber edinmenizi dilerim” diye konuştu.

(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI