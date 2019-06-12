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Ozanköy’de dere ihlali ortadan kaldırıldı

Ozanköy’de dere ihlali ortadan kaldırıldı

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Ozanköy’de dere ihlali ortadan kaldırıldı

GELİN DERESİ’NİN DEVAMI OLARAK BİLİNEN SU YATAĞINA İZİNSİZ OLARAK İNŞA EDİLEN BAHÇE DUVARI YIKILDI

Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı Girne Bölgesi’nde dere yataklarına yapılan izinsiz yapılaşmalara müdahale ediyor. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Ozanköy Şht Mustafa Yavaş Sokak’ta, bir arsa sahibinin Gelin Deresi’nin devamı olarak bilinen su yatağına izinsiz olarak inşa ettiği bahçe duvarı, Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı işbirliğinde yıkıldı.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı açıklamada, Ozanköy’de su baskınlarına neden olan bahçe duvarının yıkılarak su akışının sağlandığını ve derenin ıslah edildiğini söyledi.

Nidai Güngördü, belediyenin, Benan Sokağın güneyinde geçen yıl 75 bin Türk Lirası harcayarak, menfez oluşturduğunu, temizlik çalışması yaparak sorunları giderdiğini dile getirerek, civarda bir diğer noktada ise 44 bin TL harcayarak, dere yatağına izinsiz inşa edilen bir diğer perde duvarını yıktıklarını anımsattı. 

Belediye ve kaymakamlığın su baskını yaşanmaması için bu önlemleri alırken, vatandaşın izinsiz bir şekilde dere yataklarına müdahalede bulunmasının tüm bu çalışmaları engellediğini anlatan Güngördü, vatandaşın bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. 

Son Güncelleme: 12.06.2019 17:54
Anahtar Kelimeler:
OzanköyDere
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