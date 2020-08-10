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Ozanköy’de Yaşamını Yitiren Akar’a Otopsi Yapıldı

 Lefkoşa, 10 Ağustos 20 : Ozanköy’de ikametgahı içerisinde önceki gün rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Erdoğan Akar’a (E-67) otopsi yapıldı. 

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:01
Ozanköy’de Yaşamını Yitiren Akar’a Otopsi Yapıldı
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 Lefkoşa, 10 Ağustos 20 : Ozanköy’de ikametgahı içerisinde önceki gün rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Erdoğan Akar’a (E-67) otopsi yapıldı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor. 
AKINCILAR’DA 4 KİŞİ İNSAN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI     
Akıncılar yolu üzerinde polis tarafından bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 kişi insan kaçakçılığından tutuklandı.  
Operasyonda, İ.A.’nın (E-26) kullanımında bulunan araçla M.K.(E-27) , A.Z.(K-19) ve M.P.B.’yı (K-25) yasa dışı yollardan GKRY Bölgesine geçirmek maksadıyla gizli ittifak kurduğu ve insan kaçakçılığı yapmak için imkan sağladığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 
GİRNE’DE KIZ ARKADAŞININ BURUN KEMİĞİNİ KIRAN ŞAHIS TUTUKLANDI 
Girne’de sakin F.K.(E-51), daha önceden tartıştığı kız arkadaşı Ş.K’nin “kendisini eve almadığı” gerekçesiyle konu ikametgaha balkondan içeriye girerek Ş.K’yi ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 

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ERCAN’DA BİR YOLCUDA 15 BİN STG TESPİT EDİLDİ     
Ercan Hava Limanında V.A. (E-54), tasarrufunda 10 bin veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 15 bin STG nakit para ile çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor. 
GAZİMAĞUSA’DA GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU    
Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Ö.Ç.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında tütün bulundu. 
Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ç.’nin (E-33) ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım kilo ağırlığında gümrüğe beyan edilmemiş tütün bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 
(EMR/HÖ)  
 

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