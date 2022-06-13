Ozanköy  Ve Akçay’da Yangın

Ozanköy’de bir depoda çıkan yangın çeşitli makine ve eşyaların yanmasına neden oldu.

Akçay’daki arazi yangınında ise ağaçlar yandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ozanköy’de Osman Türkay Caddesi üzerinde bulunan Nesrin Hasan Taşkıran’a ait ikametgahın güney kısmında bulunan depoda meydana gelen yangın sonucu, depo içerisinde bulunan çim biçme ile ot biçme makinesi, matkap, vantilatör ve muhtelif malzemeler yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dün saat 16.00’da Akçay-Zümrütköy arasındaki yolun solunda bulunan Aydemir Ayken’e ait arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, 7 adet narenciye ağacı, incir, ceviz ve zerdali ağaçları, damlama lastikleri ve elektrik direği yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.

-Erenköy’de trafik kazası

Yenierenköy’de dün İstiklal Caddesi üzerinde, Onur Yiğit (E-24) yönetimindeki CF 435 plakalı araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak, cadde üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Onur Yiğit, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.