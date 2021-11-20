Ozanköy şehitleri resmi törenle anılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 9.00’da gerçekleştirilecek törende, 1963-1974 yıllarında şehit olan 5 Ozanköylü; “Ali Ahmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep, Mustafa Hasan Yavaş” anılacak. Tören Ozanköy Şehitleri (1963-1974) Anıtı'na çelenklerin konulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından bayraklar göndere çekilecek.

Anma töreni, şiir okunmasının ve konuşmaların yapılmasının ardından sona erecek.