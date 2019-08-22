Ozanköy Pekmez Festivali 30 Ağustos’ta

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen 11. Ozanköy Pekmez Festivali, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin turistik tanıtımına, harnup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival boyunca pekmez yapımı sergilenecek.

11. Ozanköy Pekmez Festivali ile ilgili bugün Girne Sanat Galerisi’nde basın toplantısı düzenlendi.

GÜNGÖRDÜ

Toplantıda konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, son dönemde harnup tüketiminin artmaya başladığını belirterek, harnuptan; şıra, pekmez ve un yapıldığını ve sağlıklı olan bu ürünlerin güvenle tüketilebileceğini söyledi.

Nidai Güngördü, festivalde el işi, yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerin bulunduğunu ifade etti.

Trafik sıkışıklığı nedeniyle festivalin geçen yıl deneme amaçlı köy meydanından köyün batı tarafındaki girişine alındığını anlatan Güngördü, denemenin başarılı olması nedeniyle bu yıl uygulamanın devam edeceğini ifade etti.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 30 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. 19.30’da Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, 19.45’te Tunç Yükler konseri, 20.45’te Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi ve 21.00’da Estrellas Latinas konseri yer alacak.

31 Ağustos Cumartesi 19.00’da The Healers müzik konseri, 2015’te Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Halk Dansları gösterisi ve şair Osman Türkay’ın şiirleri ile ilgili sunum gerçekleştirilecek. Aynı gece 21.15’te Dilara Ferit ve Adrenal konseri yapılacak.

1 Eylül Pazar Günü 19.00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve pekmezin sağlığa faydaları konulu sunum, 19.30’da İpek Amber konseri ve 20.45’te Çatalköy Belediyesi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. 21.15’te Kurtalan Ekspres final konseri verecek.

